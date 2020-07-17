Сменил Уруского: компанию "Прогресстех-Украина" возглавил американский менеджер

Директором инжиниринговой компании Прогресстех -Украина назначен американский менеджер Антон Кульчицкий. Смена главы состоялась сегодня, 17 июля 2020 года, по решению Совета директоров международного холдинга PROGRESSTECHGROUP.

Об этом сообщается на сайте компании.

Смена главы Прогресстех-Украина связана с назначением предыдущего руководителя компании - Олега Уруского - вице-премьер-министром Украины – Министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Новый директор Прогресстех –Украина Антон Кульчицкий заверил, что продолжит курс компании на американский рынок высокотехнологических инженерных услуг.

«Развитие новых компетенций и наращивание объемов предоставляемых сервисов как в авиастроительной области, так и в области программной инженерии, является основной задачей коллектива компании», - отметил Кульчицкий.

Антон Кульчицкий родился в августе 1972 года. Является гражданином США. Кандидат физико-математических наук. Основатель американской инжиниринговой компании Coupi, Inc., участник нескольких проектов NASA, включая марсоходы Spirit и Opportunity, миссии по перенаправлению астероида, а также миссии по изучению комет. Имеет награду исследовательского центра NASA Langley. Работал в Университете Аляски, в Арктическом Суперкомпьютерном Центре. Имеет ряд публикаций в известных научных журналах в разных областях науки и техники.

Напомним, компания Прогресстех-Украина предоставляет инженерные сервисы, разрабатывает программное обеспечение для ведущих предприятий высокотехнологичных секторов экономики. Основной партнер и заказчик Прогресстех-Украина – компания Boeing.

Совместно с крупнейшими техническими университетами страны Прогресстех-Украина запустила комплекс программ дуального обучения в целях развития украинской инженерной школы, подготовки квалифицированных инженеров для авиаиндустрии и других отраслей промышленности.

Прогресстехгруп (Progresstechgroup) – международный холдинг со штаб-квартирой в Хьюстоне (штат Техас, США). Управляет рядом инжиниринговых центров в странах Европы и Северной Америки, имеет 12 офисов по всему миру. В Украине Группу, помимо Прогресстех-Украина, также представляют компании Тукана Инжиниринг Украина, Аэро ДС и Соupi Inc.

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