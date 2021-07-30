Одной из ключевых реформ, в которых нуждается портовая отрасль Украины, является развитие припортовой инфраструктуры, текущее состояние которой сдерживает дальнейшее развитие украинских портов и их международное сотрудничество. В настоящее время в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" уже реализуется ряд проектов по строительству и модернизации железнодорожной и автомобильной припортовой инфраструктуры.

Об этом министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил на заседании Национального совета реформ под председательством Владимира Зеленского.

О каких инфраструктурных проектах идет речь и что еще необходимо сделать для развития украинских портов, Александр Кубраков написал также в Facebook.

По данным министра, уже до конца этого года будет завершена укладка и электрификация железнодорожных путей на участке "Черноморская - Береговая", что значительно увеличит пропускную способность государственной стивидорной компании "Морской торговый порт "Южный".

Также продолжается строительство 5,3 км автодороги, которая соединит М-28 Одесса - Южный с Одесским морским портом. Параллельно модернизация портовой и железнодорожной инфраструктуры ведется в портах Черноморск, Николаев и Мариуполь.

В ближайшие 5 лет, по словам Кубракова, обновление украинских портов потребует около 17 млрд грн капитальных инвестиций.

"Мы годами не только не поддерживали, но и забирали в госбюджет средства, которые должны были направляться на поддержку и развитие инфраструктуры. В результате - степень изношенности портовой инфраструктуры достигла рекордных 80%", - поясняет Кубраков.

По инициативе Мининфраструктуры, выплаты от Администрации морских портов Украины и государственных стивидоров в госбюджет будут снижены до 30%, вместо нынешних 80% от прибыли после уплаты всех налогов.

Также до конца года должна быть завершена передача в концессию ГП "Стивидорная компания "Ольвия" и ГП "Херсонский морской торговый порт".

Планируется также внесение изменений в арендное законодательство, чтобы у портовых операторов была возможность привлечения дополнительного инвестирования.

Напомним, недавно сообщалось, что новая команда порта "Южный" только за первый месяц работы увеличила обработку грузов на 15%. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

Автор: Иван Бойко