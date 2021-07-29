На "Большой строийке" мостов в Запорожье состоялось историческое событие: остров Хортицу соединили с левым берегом города. Движение с левого на правый берег Запорожья откроют уже в этом году, заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"2 года назад в эти дни я впервые посетил строительство мостов вместе с президентом Зеленским. На тот момент задача достроить мосты в Запорожье для большинства украинцев казалась шуткой. Сейчас мы доказываем, что Украина способна реализовывать амбициозные цели", - говорит Кубраков.

Работы на самом известном долгострое независимости ведутся круглосуточно и без выходных. Благодаря этому на верховой ветке вантового моста устроили последнюю секцию пролетного строения. Далее достроят пилон, сварят все сегменты, смонтируют ванты и опустят балки жесткости в проектное положение.

"После этого мостовики начнут устройство гидроизоляции и дорожного покрытия - и будут готовить мост к открытию движения. То есть уже в 2021 году украинцы смогут проехать с левого на правый берег Днепра в Запорожье новой современной автомагистралью. И мы наконец сделаем важный шаг в преодолении проблемы с пробками в городе", - говорит Кубраков.

Параллельно идут работы на втором, балочном мосту, от Хортицы до правого берега. Здесь завершили все этапы надвижки пролетного строения, общий вес которой 3 400 тонн.

Напомним, работы на запорожских мостах возобновили в 2020 году благодаря программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Конструкция мостов включает автомобильную магистраль протяженностью более 9 км, 6 транспортных развязок и 26 искусственных сооружений, включая двумя внеклассными мостами.

Как сообщал координатор "Большой стройки", заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, запорожские мосты является флагманским проектом инфраструктурной программы президента Владимира Зеленского. Кроме того, только в этом году отремонтируют и построят 150 мостов.

Автор: Иван Бойко