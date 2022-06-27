Рынок еще не восстановился, но наблюдается четкий тренд к росту количества вакансий.

Конкуренция среди претендентов на вакансии в настоящее время на украинском рынке труда в пять раз выше, чем до войны.

Об этом руководитель сайта по поиску работы Work.ua Артур Михно сообщил в эфире информационного телемарафона.

Он отметил, что пока нельзя сказать, что рынок восстановился, но уже наблюдается четкий тренд к росту количества вакансий.

"Если говорить о последних 1,5 месяцах, то примерно ежемесячно мы видим рост на 10%. В среднем количество вакансий на нашем сайте повышается ежемесячно на 50%. Сейчас на сайте мы видим 33 тысячи актуальных вакансий, например, в марте их было 6 тысяч. Это все еще в 2,5 раза меньше, чем до начала войны. Но тренд достаточно позитивный, работа появляется, города возрождаются", - сказал Михно.

По его словам, ежедневно появляется по несколько тысяч новых вакансий, примерно такое же количество закрывается.

При этом Михно отметил, что конкуренция среди претендентов на вакансии в пять раз выше, чем до войны.

"Количество резюме, которые ежедневно отправляются соискателями на каждую вакансию, возросло примерно в 4-5 раз. С одной стороны, для работодателей сейчас чрезвычайное время, чтобы нанимать лучших работников в свои бизнесы, искать их, потому что на рынке появилось очень много крутых специалистов, которых еще недавно было трудно найти, а сейчас очень просто и быстро сделать", - отметил он.

Михно также назвал актуальные на сегодняшний день вакансии.

"Если говорить об отраслях, в которых рост больше, то прежде всего это менеджеры по продажам, администраторы, офисные сотрудники", - отметил он и добавил, что на втором месте - водители со средней зарплатой в 20 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, по данным исследования кадрового портала grc.ua, активность претендентов на вакансии в Украине за год возросла в четыре раза. Наиболее активно ищут работу и откликаются на вакансии административные работники, ІТ-специалисты, студенты и специалисты, которые начинают карьерный путь, менеджеры по продажам.