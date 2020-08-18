Компания-акционер "Мотор Сичи" начала обжалование ареста на акции предприятия в апелляционном суде

Первое заседание перенесли, поскольку не было технической возможности обеспечить онлайн-трансляцию судебного заседания через ресурс "Судебная власть Украины", о чем подал ходатайство апеллянт.

Судебное заседание по обжалованию постановления Шевченковского райсуда Киева в Киевском апелляционном суде об аресте акций ОАО "Мотор Сич" перенесено на 27 августа.

Адвокаты, представляющие интересы апеллянта (компании-акционера «Мотор Сич») заявили ходатайство об онлайн-трансляции судебного заседания на ресурсе "Судебная власть Украины", поскольку данное дело имеет общественный резонанс. Однако из-за отсутствия технических условий, суд не смог на этот раз удовлетворить ходатайство. В связи с этим заседание было перенесено на 15.15 27 августа.

Как рассказал журналистам один из адвокатов апеллянта Александр Максименко, уголовное процессуальное законодательство позволяет пойти двумя путями для отмены ареста акций.

Первый - это ходатайство в Шевченковский райсуд Киева об отмене ареста акций. И 25 августа в этом суде будет рассматриваться ходатайство адвокатов об отмене сразу трех постановлений о наложении ареста на одно и то же имущество, то есть на акции ПАО «Мотор Сич».

"На сегодняшний день мы еще дополнительно обратились в Киевский апелляционный суд с апелляцией, где мы утверждаем, что арест, наложенный 6 августа, является незаконным и считаем, что он подлежит отмене на основании процессуальных нарушений. Сегодня состоялось первое судебное заседание, где определялись организационные вопросы. А поскольку существует большой общественный интерес к этому делу, то мы подали ходатайство об обеспечении трансляции этого дела через Интернет, чтобы каждый мог получить доступ к ходу дела. К сожалению, сегодня суд был не готов обеспечить трансляцию, поэтому заседание было перенесено ", - сказал адвокат.

Также он подчеркнул, что арест акций "Мотор Сичи" препятствует деятельности этого предприятия. "Уже 3 года замороженная ситуация и наш клиент не имеет возможности распорядиться своими акциями. Более того, постановление Шевченковского райсуда, которое мы оспариваем, сформировано таким образом, что оно запрещает депозитарным учреждениям выдавать реестр акционеров и поэтому нет возможности собрать общее собрание акционеров. Поэтому у нас нет возможности определять направления деятельности "Мотор Сичи", обеспечить его развитие. Поэтому мы используем все юридические возможности для отмены этих арестов и надеемся, что и Шевченковский суд, и Апелляционный поймет ситуацию, аресты вредят не только "Мотор Сичи", а также и владельцу акций. И надеемся, что в ближайшее время будут отменены все четыре ареста акций", - подчеркнул Максименко.

Также он напомнил историю уголовного производства, в рамках которого акции "Мотор Сичи" были арестованы: "История этого производства начинается в 2017 году. В течение 3 лет было наложено три ареста на акции акционеров "Мотор Сичи", а 6 августа абсолютно безосновательно был наложен еще дополнительный арест на те же акции. Нам трудно понять, какие основания были для уголовного производства, из-за которого накладываются аресты и проходят следственные действия. Но мы убеждены, что производство является надуманным и целью досудебного расследования одна - блокировка возможности акционеров использовать свои корпоративные права ", - сказал Максименко.

Также он уточнил, что в случае, если Апелляционный суд примет сторону апеллянта, то это станет дополнительным аргументом для того, чтобы снять три другие решения об аресте в Шевченковском районном суде.

Также адвокат добавил, что есть признаки, которые вселяют оптимизм относительно решения Апелляционного суда: "Были допущены на заседание беспроблемно журналисты и это положительно, был объявлен перерыв, чтобы обеспечить нашу просьбу трансляцию заседания. Поэтому мы это расцениваем это как шаг суда до полного всестороннего и прозрачного рассмотрения дела. И приветствуем это ", - сказал он.

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Автор: УНИАН