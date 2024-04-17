В 2023 товарооборот между Россией и Китаем достиг рекордных 240 млрд долларов.

В марте экспорт Китая в РФ сократился на 16%, что стало первым таким снижением с середины позапрошлого года. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные китайской таможни.

Причиной этого эксперты считают угрозы Соединенных Штатов относительно санкций против КНР, если ее товары будут способствовать вторжению России в Украину.

Агентство отмечает, что Владимир Путин может поднять вопрос о необходимости увеличения объемов торговли между странами во время переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином: посетить КНР российский президент планирует в мае.

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По словам одного из российских источников, сами россияне замедление темпов роста рассматривают в качестве "временного". В то же время официальный Кремль не стал комментировать ситуацию в торговле.

Отметим, что по итогам 2023 года товарооборот между Пекином и Москвой достиг рекордных 240 млрд долл. Этому поспособствовал китайский импорт российской нефти и китайский экспорт в РФ автомобилей, электроники и оборудования, необходимого для промышленных нужд.

Россия и Китай – дружба дает трещину

В апреле сообщалось, что банки КНР начали блокировать российские платежи за компоненты для сборки электроники. Речь шла о так называемых "кит-наборах", в которые входят процессоры, корпуса устройств, экраны и др.

А в марте стало известно, что банки КНР приступили к блокированию платежей из РФ в юанях. Среди организаций, которые отказались проводить транзакции, были как минимум восемь банков, в частности Great Wall West China и China Guangfa Bank.

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