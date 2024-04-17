Вашингтон призывает европейцев к "жесткому разговору" с Пекином.

Соединенные Штаты Америки обеспокоены одним из самых впечатляющих геополитических последствий войны в Украине – укреплением китайско-российских отношений.

Отмечается, что Вашингтон накануне визита канцлера Германии Олафа Шольца в Китай, который завершился 17 апреля, и предстоящего визита главы КНР Си Цзиньпина во Францию, призвал Европу использовать отношения с Пекином для давления на Россию. США призывают европейцев к "жесткому разговору" с Китаем по Украине, пишет Le Monde.

По словам журналистов, укрепление китайско-российских отношений имело конкретное влияние на ход войны и частично объясняет устойчивость российской экономики. 12 апреля Вашингтон обнародовал ранее засекреченные данные, согласно которым в последнем квартале 2023 года Китай обеспечил более 70% импорта станков в Россию, используемых для производства баллистических ракет. Кроме того, в течение всего 2023 года 90% российского импорта микроэлектроники, которая имеет решающее значение для производства ракет и танков, поступало из Китая.

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Основная тенденция

Авторы подчеркивают, что Вашингтон, возможно, был удивлен скоростью, с которой российскому промышленному сектору удалось восстановиться, несмотря на западные санкции. Значительные доходы Кремля от импорта российской нефти в Китай и Индию уже компенсировали потерю европейского рынка. Однако материальная помощь со стороны Китая, масштабы которой до сих пор плохо оценивались, похоже, сыграла важную роль, даже если она не пересекла красную линию поставки летальных вооружений.

В статье указано, что другим объяснением является укрепление российско-китайской оси – главной тенденции в изменении баланса сил между великими государствами. Для США, которые все измеряют ростом китайской мощи, эта тенденция не может быть проигнорирована: ведь элементом, который цементирует китайско-российские отношения, является совместное противостояние американскому доминированию.

"Это сближение не является чем-то новым: Москва обратилась к Китаю еще в 2014 году, когда отношения между Россией и западными странами охладели после аннексии Крыма и первой волны санкций. С тех пор торговля между Китаем и Россией значительно выросла. Тем не менее, Евросоюз оставался важным экономическим партнером для Москвы – до 2022 года. После развязывания полномасштабной войны против Украины Россия была вынуждена полностью развернуться в сторону Китая", – пишут авторы.

Встреча двух президентов в Пекине 4 февраля 2022 года и их заявление, провозгласившее "дружбу без ограничений", рассматривалась как важная веха в этом сближении. Это было за три недели до вторжения в Украину.

Вынужденная дружба

По словам журналистов, война бросила Россию в объятия Китая. Пекин, однако, не смотрит на этот несколько вынужденный брак с любовью. Некоторые китайские ученые и эксперты, которые общаются с внешним миром, выражают сомнения относительно подлинности поворота России к Азии. По мнению Гуань Гуйхая из Пекинского университета, упрямство Путина в отношении Украины можно объяснить его страхом потерять европейскую идентичность России. Если бы РФ потеряла Украину, то стала бы больше похожей на азиатскую страну.

Однако две страны не имеют одинакового видения развития мирового порядка. Россия стремится подорвать существующий международный и региональный порядок с помощью войны, тогда как Китай хочет решать споры мирным путем, пишет академик Фэн Юйцзюнь.

Отношение Китая к войне

Профессор Пекинского университета, эксперт по России Фэн Юйцзюнь считает, что РФ потерпит неизбежное поражение в Украине, несмотря на нынешнее преимущество. Залогом этого является несколько фундаментальных факторов.

Ранее УНИАН писал, что Россия торгует с Китаем медной катанкой, замаскированной под лом, чтобы обойти западные санкции, а также для занижения сумм налогов. Пекин стал одним из основных покупателей для Москвы.

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