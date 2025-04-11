Он поможет быстрее реагировать на оборот поддельных товаров. С начала года изъято контрафакта на более 480 млн грн.

В Бюро экономической безопасности Украины презентовали контакт-центр для правообладателей и экспертов по вопросам защиты интеллектуальной собственности. Он будет работать на базе отдела, который непосредственно занимается противодействием контрафакту. Об этом сообщил руководитель Главного подразделения детективов БЭБ Александр Ткачук во время форума "Уголовно-правовая защита интеллектуальной собственности в условиях войны", сообщает УНН.

По словам Ткачука, правообладатели смогут аккредитоваться в центре онлайн, пройти верификацию и в дальнейшем в рабочем порядке взаимодействовать со специалистами Бюро.

"Этот шаг в комплексе с другими мерами должен повысить не только уровень коммуникации, но и улучшить качество мониторинга и соответственно оперативного реагирования на факты нелегального оборота контрафактных товаров", - отметил руководитель детективов БЭБ.

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Кроме того, во время мероприятия Александр Ткачук проинформировал присутствующих о результатах работы Бюро экономической безопасности Украины в сфере защиты прав интеллектуальной собственности.

"На сегодня детективы концентрируют наибольшее внимание на разоблачении подпольных производств и сетей продажи контрафактных товаров. Задокументирована и прекращена деятельность 16 масштабных производств контрафактной продукции известных мировых брендов на территории Киевской, Закарпатской, Одесской, Николаевской, Черновицкой и Кировоградской областей. 55 уголовных производств в отношении более 95 человек направлено в суд. Только с начала этого года 17 лицам сообщено о подозрении. А общая ориентировочная стоимость изъятой контрафактной продукции составляет: более 480 млн. грн", - сообщил Ткачук.

По мнению специалистов Бюро, основными источниками поступления контрафакта на рынок Украины являются именно подпольные цеха, а также перемещенные через таможенную границу Украины контрабандные товары из Китая и Турции. Такую продукцию распространяют преимущественно с помощью оптовых рынков и on-line торговли. Это интернет-магазины, маркет-плейсы, страницы в социальных сетях, преимущественно Instagram.

Улучшить ситуацию позволит качественное сотрудничество не только с законодателями и государственными органами, но и с УКРНОІВІ и правообладателями. Именно поэтому в БЭБ предлагают последним присоединиться к контакт-центру по вопросам защиты интеллектуальной собственности, создать рабочую группу с участием УКРНОІВІ и представителей бизнес-ассоциаций для дальнейшей наработки совместных законодательных инициатив в нормативно-правовые акты, регламентирующие вопросы защиты интеллектуальной собственности. Эти поможет оперативно реагировать на факты нелегального оборота контрафактных товаров.

Также участники Форума рассмотрели законодательные инициативы, которые представили в Бюро. В частности это усиление ответственности по статье 229 Уголовного кодекса Украины, установление уголовной ответственности за распространение товаров или услуг, нарушающих право интеллектуальной собственности, а также введение ответственности для юридических лиц. Наработка этих норм позволит согласовать украинское законодательство с законодательством ЕС, что является одним из требований вступления Украины в Европейский Союз.

Предложения специалистов Бюро поддержали все участники форума, отметив положительную динамику по защите интеллектуальной собственности.

"Мы видим прогресс по защите интеллектуальной собственности со стороны БЭБ, видим оперативный обмен информацией и всячески готовы поддержать инициативы Бюро", - заявил заместитель Генерального Директора Филип Моррис Украина Михаил Поляков.

Мероприятие состоялось при участии представителей Бюро экономической безопасности, Офиса Генерального прокурора, Украинского национального офиса интеллектуальной собственности и инноваций, Ассоциации юристов Украины, Ассоциации DIIA City Union, Ассоциации дистрибьюторов Украины, Ассоциации "Укрводка", Федерации работодателей Украины, Американской торговой палаты в Украине, Европейской бизнес ассоциации, Украинского альянса по борьбе с подделками и пиратством, а также известных правообладателей.