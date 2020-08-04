Меньше всех от карантина пострадала страна, не вводившая жесткие ограничения – СМИ

Отказ Швеции от карантина из-за пандемии коронавируса привел к меньшим экономическим потерям, чем в еврозоне или США.

Экономика Швеции по итогам второго квартала снизится на 7%.

Об этом сообщает Bloomberg, уточняя, что официальные данные будут опубликованы 5 августа.

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Хотя такое снижение и станет беспрецедентным для крупнейшей экономики Северной Европы, это все-таки значительно меньше, чем показатели снижения ВВП в США и еврозоне.

«Экономика Швеции не осталась невредимой, несмотря на легкие карантинные ограничения, но мы считаем, что падение ВВП во втором квартале, вероятно, будет на треть меньше того, что наблюдалось в еврозоне», — заявил эксперт Capital Economics Дэвид Оксли.

Отказ от жесткого карантина

В то же время шведская стратегия отказа от жестких карантинных ограничений привела к одному из самых высоких показателей смертности в мире — 56,4 на 100 тыс. человек, и неясно, будет ли шведская экономика развиваться намного лучше, чем в соседних Дании и Норвегии, которые изначально ввели строгие ограничения и добились значительного снижения смертности.

«Мы не знаем, как вирусная стратегия повлияет на экономику в долгосрочной перспективе, — прокомментировал эксперт Nordea Торбьерн Исакссон, — наши скандинавские соседи ввели жесткие меры, но могут быстрее нормализовать ситуацию».

Хронология событий

Бюджетное управление Конгресса США прогнозировало, что для восстановления после вызванного пандемией кризиса американской экономике потребуется около 10 лет.

В апреле 2020 года в Morgan Stanley прогнозировали, что в 2020 году экономика США сократится на 5,5% и это будет самым резким обвалом с 1946 года. Ожидалось, что безработица в США во втором квартале достигнет пика 15,7%. Хотя ранее экономисты банка ожидали, что показатель не превысит 12,8%. Кумулятивная потеря рабочих мест достигнет 21 миллиона.

Прогнозы, опубликованные Бюджетной службой Конгресса, говорили о том, что ВВП США сократится на более чем 7% во втором квартале на фоне усиления пандемии коронавирус.

31 июля 2020 года Бюро экономического анализа США отчиталось о падении реального ВВП на 32,9% по итогам второго квартала 2020 года относительно предыдущего квартала в пересчете на годовые темпы. Экономика США показала крупнейшее падение за последние 73 года.

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