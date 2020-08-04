Меньше всех от карантина пострадала страна, не вводившая жесткие ограничения – СМИ
Экономика Швеции по итогам второго квартала снизится на 7%.
Об этом сообщает Bloomberg, уточняя, что официальные данные будут опубликованы 5 августа.
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Хотя такое снижение и станет беспрецедентным для крупнейшей экономики Северной Европы, это все-таки значительно меньше, чем показатели снижения ВВП в США и еврозоне.
«Экономика Швеции не осталась невредимой, несмотря на легкие карантинные ограничения, но мы считаем, что падение ВВП во втором квартале, вероятно, будет на треть меньше того, что наблюдалось в еврозоне», — заявил эксперт Capital Economics Дэвид Оксли.
Отказ от жесткого карантина
В то же время шведская стратегия отказа от жестких карантинных ограничений привела к одному из самых высоких показателей смертности в мире — 56,4 на 100 тыс. человек, и неясно, будет ли шведская экономика развиваться намного лучше, чем в соседних Дании и Норвегии, которые изначально ввели строгие ограничения и добились значительного снижения смертности.
«Мы не знаем, как вирусная стратегия повлияет на экономику в долгосрочной перспективе, — прокомментировал эксперт Nordea Торбьерн Исакссон, — наши скандинавские соседи ввели жесткие меры, но могут быстрее нормализовать ситуацию».
Хронология событий
- Бюджетное управление Конгресса США прогнозировало, что для восстановления после вызванного пандемией кризиса американской экономике потребуется около 10 лет.
- В апреле 2020 года в Morgan Stanley прогнозировали, что в 2020 году экономика США сократится на 5,5% и это будет самым резким обвалом с 1946 года. Ожидалось, что безработица в США во втором квартале достигнет пика 15,7%. Хотя ранее экономисты банка ожидали, что показатель не превысит 12,8%. Кумулятивная потеря рабочих мест достигнет 21 миллиона.
- Прогнозы, опубликованные Бюджетной службой Конгресса, говорили о том, что ВВП США сократится на более чем 7% во втором квартале на фоне усиления пандемии коронавирус.
- 31 июля 2020 года Бюро экономического анализа США отчиталось о падении реального ВВП на 32,9% по итогам второго квартала 2020 года относительно предыдущего квартала в пересчете на годовые темпы. Экономика США показала крупнейшее падение за последние 73 года.
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