Законопроект предлагает реализовать трехуровневую пенсионную систему.

Министерство социальной политики готовит законопроект об изменениях в пенсионную систему, цель которого - ввести накопительную систему, рассчитывать пенсии с помощью баллов, а профессиональные пенсии платить за счет бюджета. Об этом говорится в материале Forbes Ukraine.

Министерство социальной политики предлагает ввести обязательный и добровольный накопительные уровни пенсии, отказаться от сложных расчетов индексации и ввести бальную систему начисления пенсий.

Отмечается, что это не первая попытка нынешней власти изменить подход к уплате пенсий. В апреле 2023 года в зал Рады уже вносили законопроект о накопительной пенсионной реформе. Тогда в парламенте не хватило голосов.

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Законопроект предлагает реализовать трехуровневую пенсионную систему в Украине, где первый уровень - солидарная пенсия, второй - обязательная накопительная, третий - добровольная накопительная. Также отдельно предлагается начислять профессиональные пенсии - это доплаты, известные сейчас как спецпенсии.

Солидарный уровень состоит из двух частей - базовая пенсия и страховая. Общая продолжительность страхового стажа - 35 лет, выход на пенсию - с 60 лет. Минимальный стаж - 15 лет, выход на пенсию - в 65 лет.

Базовая пенсия - 30% от минимальной зарплаты, ее будут выплачивать всем пенсионерам. Сейчас размер такой пенсии составлял бы 1848 грн.

"Страховая пенсия будет полностью зависеть от взносов (ЕСВ) человека в течение всей жизни. Взносы будут конвертироваться в баллы, подсчет которых при выходе на пенсию и позволит определить размер выплат. Уплата ЕСВ со средней зарплаты в стране будет давать 10 баллов ежемесячно, за 35 лет - 4200 баллов. Если зарплата меньше или больше, то количество баллов соответственно уменьшается или увеличивается", - пишет Forbes.

Стоимость балла будет определять правительство ежегодно в марте. Формула расчета заложена в законопроекте, отмечает заместитель министра соцполитики Дарья Марчак. Она выглядит так: среднюю зарплату (по данным ПФУ) за прошлый год умножить на коэффициент 0,3 и разделить на 4200.

Сейчас стоимость балла составляла бы 1,02 грн. Поэтому человек, который всегда получал среднюю зарплату и накопил 4200 баллов, получил бы страховую пенсию в размере 4292 грн.

К ней, по плану реформы, добавляется базовая пенсия, что дало бы вместе 6140 грн. Отдельно к этой сумме добавляются накопления, которые в течение жизни сделал пенсионер.

По словам Марчак, бальная система должна решить проблему несправедливости для людей, которые имеют одинаковый стаж и имели одинаковую зарплату, но вышли на пенсию в разные годы. Например, человек, который вышел на пенсию в 2002 году, получает ощутимо меньшую пенсию, чем тот, кто вышел на пенсию в 2020 году при одинаковых условиях. Эта система позволит пересчитать пенсии тем, кто получает меньше.

Также бальная система должна заменить индексацию пенсий, которую ежегодно проводит правительство.

"На расчет индексации, в частности, влияет инфляция, и в итоге получается обратная зависимость. Когда экономика растет и инфляция не очень большая, индексация уменьшается, а во времена кризиса, при высокой инфляции, индексация растет". То есть во время кризиса пенсии растут быстрее, чем во время экономического подъема", - цитирует Forbes Дарью Марчак.

Как будет выглядеть накопительная пенсия

Обязательная накопительная пенсия должна заработать в 2026 году, приводят журналисты слова министра социальной политики Оксаны Жолнович.

Это будут взносы граждан на свои персонализированные счета, а не в "единый котел", как в случае с солидарной системой. В первые три года реформы средства будут храниться в государственном накопительном фонде, далее каждый сможет выбирать себе частный фонд.

Взносы на накопительные счета человек будет делать за счет и ЕСВ, и НДФЛ, и дополнительным взносом с зарплаты. В первый год работодатель будет перечислять на накопительный счет 1% от размера зарплаты с НДФЛ, государство - 1% с ЕСВ, а еще 1% человек сможет платить дополнительно.

Эти взносы постепенно будут расти и с четвертого года составят 3% с НДФЛ обязательно, а дальше все будет зависеть от самого человека - государство будет делать взносы в размере взноса работника, но не более 3% с ЕСВ. То есть если человек согласится сам вносить 3%, то общий взнос составит 9%.

По данным Forbes, концепт реформы уже презентовали президенту Владимиру Зеленскому. Также отмечается, что министр финансов Сергей Марченко поддерживает пенсионную реформу.

"Когда мы пойдем на пенсию, работающих людей, которые платят ЕСВ, будет недостаточно, чтобы размер пенсии соответствовал нашим ожиданиям", - цитирует издание Марченко.

Одной из возможных преград для реформы в статье называют позицию МВФ и Всемирного банка. По словам народного депутата Ярослава Железняка, у МВФ есть четкое требование - любые изменения по пенсионной системе должны быть согласованы со Всемирным банком. При этом министр финансов сообщил, что Минфин работает и со Всемирным банком, и с МВФ по этому вопросу.

Отмечается, что в случае поддержки реформы депутатами ее старт запланирован на 1 июля 2025 года. Однако, как пишет Forbes, два депутата из профильных комитетов Рады сомневаются в положительном решении парламента.

Пенсии в Украине

Ранее УНИАН писал, что Министерство социальной политики обнародовало законопроект о пенсионной реформе. Он имеет целью "повысить справедливость и достаточность размеров пенсий в солидарной пенсионной системе".

Также УНИАН писал инструкцию, как посчитать размер пенсии, если стаж человека составляет 40 лет.

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