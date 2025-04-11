В 2025 году православные и католики будут праздновать Пасху 20 апреля.

В субботу, 19 апреля, а также в понедельник, 21 апреля, отделения "Новой почты" и доставка отправлений будут работать по обычному графику. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В связи с Пасхальными праздниками график работы "Новой почты" будет таким:

суббота, 19 апреля, - компания будет работать по обычному графику субботы;

воскресенье, 20 апреля, - выходной. Отделения, адресное обслуживание и доставка в почтоматы работать не будут;

понедельник, 21 апреля, - обычный график работы.

Напомним, что в 2025 году православные и католики будут праздновать Пасху 20 апреля.

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Новая почта - последние новости

В конце марта "Новая почта" открыла собственное стационарное отделение в Нидерландах в городе Утрехт. Срок доставки из Украины в Нидерланды - от 6 дней. В новом отделении в Утрехте клиенты могут отправлять и получать документы и посылки весом до 100 кг.

Кроме того, клиенты "Новой почты" в британском городе Манчестер могут отправлять и получать посылки, документы и грузы до 100 кг.

В ночь на 5 марта российская армия нанесла массированный дроновой удар по Одессе и пригороду, из-за чего было уничтожено одно из отделений "Новой почты", в пепел тогда превратилось более 600 посылок.

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