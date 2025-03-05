Компания обещает компенсировать потерю отправлений клиентам.

Из-за массированного дронового удара, который российская армия поздно вечером нанесла по Одессе и пригороду, уничтожено одно из отделений Новой почты, в пепел превратилось более 600 посылок. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

"В ночь на 5 марта, враг нанес массированный удар, один из "шахедов" разрушил наше отделение в пригороде Одессы. К счастью, никто не пострадал. На месте уже работает мобильное отделение, поэтому клиенты могут делать отправки", - отмечают в компании.

Говорится, что 606 посылок общей объявленной стоимостью более 1 млн грн, оккупанты превратили в пепел.

"Новая почта компенсирует потерю отправлений клиентам. В ближайшее время свяжемся с вами и сообщим детали по возмещению", - уверяют в пресс-службе.

На видео и фото, которое обнародовала компания, можно увидеть разрушенное здание, на котором еще можно разглядеть номер отделения - "137". Оно находится в селе Лиманка, где из-за атаки россиян погиб мужчина.

Атака РФ на Одесскую область

Как писал УНИАН, вечером 4 марта российская армия массированно атаковала Одессу и пригород ударными БПЛА. Вспыхнули жилые дома, в селе Лиманка погиб 73-летний мужчина, еще один человек получил ранения.

В части областного центра пропал свет, вода и тепло. По данным прокуратуры, повреждены и разрушены по меньшей мере 20 частных домов в пригороде Одессы, хозяйственные помещения, бизнес-центр, почтовое отделение, медицинская лаборатория, торговые объекты и автомобили горожан. Сегодня утром стало известно, что тепло- и водоснабжение коммунальщикам удалось восстановить.

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