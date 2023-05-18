Ранее воспользоваться услугой могли жители Львовской области, Тернополя, Харькова и Чугуевского района Харьковской области.

С сегодняшнего дня, 18 мая, регистрация недвижимости на портале"Дия" теперь доступна для жителей Закарпатской, Киевской, Днепропетровской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черниговской областей и города Луцк.

Как сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, это касается прав, которые возникли и были зарегистрированы до 1 января 2013 года, когда был введен государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество.

Отмечается, что ранее воспользоваться услугой на портале "Дія" могли только жители Львовской области, Тернополя, Харькова и Чугуевского района Харьковской области. Те же, кто не использовал портал "Дия", вынуждены были пройти как минимум 3 госучреждения, чтобы зарегистрировать права на свое недвижимое имущество.

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В ведомстве пояснили, что регистрация недвижимости подтверждает, что именно конкретный человек является законным собственником имущества, что делает невозможным подделку мошенниками документов о праве собственности на имущество.

Также внесение сведений в электронный реестр обезопасит данные, поскольку те будут сохранены на защищенных цифровых носителях, в отличие от бумажных архивов.

В министерстве подчеркнули, что масштабирование этой услуги также важно для успешной реализации программы помощи по восстановлению жилья "єВідновлення". Чтобы получить компенсацию на ремонт поврежденного в результате войны жилья, оно должно быть обязательно зарегистрировано в Государственном реестре вещных прав.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо войти на портал "Дія", выбрать раздел "Земля, Строительство, Недвижимость", затем "Государственная регистрация прав на недвижимое имущество" и "подать заявление". После чего внести нужную информацию и сканы документов и подписать заявление электронной подписью.

Узнать результат заявитель сможет, просмотрев статус в кабинете на портале "Дія". Кроме этого, о результате будет сообщено письмом на электронную почту заявителя.

Кабмин ввел для украинцев программу "єВідновлення"

Как сообщал УНИАН, 10 мая 2023 года в Украине началась программа "єВідновлення", с помощью которой все граждане Украины, чье жилье получило повреждения в результате вооруженной агрессии РФ и которое еще не было отремонтировано, смогут воспользоваться услугой для получения государственной помощи для восстановления своего жилья.

Также 16 мая стало известно, что многие украинцы столкнулись с проблемой при оформлении заявки через "Дію" по программе "єВідновлення". Эта проблема является достаточно массовой у 2/3 граждан, которые подали информационное уведомление о поврежденном имуществе, поскольку их жилье не зарегистрировано в Государственном реестре вещных прав (ДРВП). Профильное ведомство тогда объяснило, что наличие записи о праве собственности в ДРВП является обязательным условием для подачи заявления на получение помощи в рамках программы "єВідновлення".

Всего с первую неделю подано более 10 тысяч заявлений о получении помощи.

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