Комиссии должны проработать эти заявления и начать непосредственное обследование жилья.

Украинцы за первые сутки работы программы государственной помощи на восстановление поврежденного жилья "єВідновлення" подали более 3 тысяч заявлений о выплате пособия.

"За первые сутки работы программы государственной помощи на восстановление поврежденного жилья "єВідновлення" успешно подано 3 194 заявления о выплате пособия. В частности, только вчера было подано 2 454 заявления", - сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Отмечается, что далее комиссии, созданные при органах местного самоуправления, проработают заявления и начнут непосредственное обследование жилья.

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В ведомстве также подчеркнули, что перед подачей гражданами, чье жилье было повреждено, заявлений о выплате пособия в приложении "Ди" нужно предварительно подать через "Дию", нотариуса или ЦПАУ информационное сообщение о поврежденном имуществе, если такое уведомление еще не было подано.

Программа "єВідновлення" - что известно

Как сообщал УНИАН, 10 мая началась регистрация заявок на выплату денежной помощи по программе "єВідновлення". Эту услугу "єВідновлення" запустило Министерство цифровой трансформации в "Дие". Отныне украинцы смогут подавать заявки на портале и получить средства на восстановление и ремонт своего жилья, который был поврежден в результате военных действий. Украинцы смогут подать заявление в "Дие" и получить средства на ремонт. Максимальная сумма - 200 тыс. грн.

Также в первый день работы программы "восстановление" в системе произошел сбой из-за массовой подачи украинцами тысяч заявок.

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