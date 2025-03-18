Из-за остановки шахт в Покровске: убытки Метинвеста Ахметова выросли до $1,15 млрд в 2024 году

В 2024 году чистый убыток компании Рината Ахметова Метинвест увеличился в 6 раз по сравнению с предыдущим годом - до $1,152 млрд с $194 млн в 2023 году. В то же время выручка выросла до $8 млрд с $7,4 млрд, а показатель EBITDA увеличился на 12%, до $957 млн.

Рост убытков вызван необходимостью создать резерв под частичное обесценение шахты Покровскуголь, которая была закрыта из-за боевых действий, и ростом расходов. Также выросли свободные денежные средства и эквиваленты - до $657 млн с $646 млн на конец 2023 года. Об этом говорится в финансовом отчете компании.

"Вследствие высокого уровня неопределенности относительно дальнейшего развития военной ситуации в Украине, ухудшения ситуации с безопасностью в районе расположения Покровского угольного предприятия, дальнейшего приостановления его добычи, а также неизвестные сроки возобновления деятельности, группа создала резерв под частичное обесценение активов в отношении украинского производителя коксующегося угля, который был признан в отчете о прибылях и убытках", - говорится в отчетности.

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Консолидированный чистый убыток Метинвеста в 2023 году составил $194 млн. Но рекордным для компании остается 2022 год - тогда были зафиксированы убытки в $2,193 млрд (снижение в 11 раз), выручка упала на 11%, а показатель EBITDA - на 54%.

Напомним, с начала войны Метинвест направил на помощь Украине и ее гражданам 8,4 млрд грн. Из них 4,4 млрд грн - на нужды армии, в рамках милитаристской инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова.

Кроме того, компания заплатила в бюджет 20 млрд грн налогов в 2024 году. Это на 36% больше, чем в 2023 году. Также с 24 февраля 2022 года Метинвест, с учетом совместных предприятий, потратил на капитальные инвестиции в Украине более 30 млрд грн - это второй показатель в государстве.