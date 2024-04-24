Нужно активизировать переговоры с ЕС и добиться ужесточения санкций против российской металлопродукции, считает эксперт.

От ослабления санкций пострадали европейские металлурги и исказилась конкуренция, зато РФ получила право зарабатывать миллиарды на войне. Сейчас идет обсуждение очередного пакета санкций, и Украине нужно активизировать свою позицию - чтобы добиться более строгих санкций для российской металлопродукции. Об этом заявил президент ОП Укрметаллургпром Александр Каленков.

"На ослаблении санкций настояли две страны, Чехия и Бельгия, в которых находятся производственные активы НЛМК - Новолипецкого металлургического комбината. При этом я очень сомневаюсь, что та же Чехия или Бельгия, не говоря уже о других странах, выиграют от такого решения. Но Российская Федерация накачивала последние десятилетия огромные средства на лоббирование своих интересов в Евросоюзе", - отметил Каленков.

По его словам, благодаря этому лобби РФ добилась решения об отсрочке введения ограничения на российский сляб еще на четыре года, до 2028 года. Это даст ежегодно миллиарды долларов в копилку Российской Федерации.

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"Это поддержка НЛМК, эксклюзивного поставщика ряда сталей в оборонную промышленность РФ. И это решение, которое бьет, в том числе по добросовестным металлургам ЕС. Это ошибка со стороны Еврокомиссии, и мы надеемся, что к этому вопросу Еврокомиссия вернется в ближайшее время", - подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что Украина должна сейчас активизировать свою позицию и добиться восстановления санкций против российских металлургических олигархов.

"Сейчас рассматривается очередной пакет санкций, и можно пересмотреть предыдущие решения. Поэтому всей вертикали Украины, всем ведомствам, которые задействованы, нужно активизировать работу. Показать, во-первых, что усиление санкций ударит по экономике России, и что это поможет европейской металлургии. За ужесточение санкций выступает и Ассоциация металлургов ЕС. Но нужна и активная позиция наших чиновников", - убежден Каленков.

Напомним, в декабре ЕС ввел уже 12 пакет санкций против РФ. Он предусматривает запрет на импорт российского чугуна и восстанавливаемого железа, однако этот запрет заработает только через 2 года. В то же время, было продлено действие квот на российские слябы еще на четыре года. Предыдущие санкции на импорт слябов ввели в октябре прошлого года, в рамках 8-го пакета санкций: тогда было принято решение, что он может продолжаться до конца сентября 2024-го в пределах установленных квот, а с 1 октября 2024 года импорт должен прекратиться. Однако 12-й пакет санкций фактически ослабил ранее введенные ограничения.

В свою очередь Европейская сталелитейная ассоциация (EUROFER) раскритиковала это решение: там заявили, что это историческая ошибка, которая искажает конкуренцию на европейском рынке и подпитывает порочную систему, которая не только ослабляет санкции ЕС против РФ, но и противоречит климатическим целям блока.