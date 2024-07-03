Украинская промышленная компания "Интерпайп" поставляет железнодорожную продукцию - колеса, оси и колесные пары - во все страны Европы, поэтому европейский рынок - это основной и даже домашний рынок. Об этом в интервью порталу ЦТС рассказал директор дивизиона железнодорожной продукции компании Александр Гарькавый.

При этом он уточнил, что речь идет о сегменте грузовых вагонов и поездов. "В этой сфере "Интерпайп" - важный игрок на рынке Евросоюза. География наших продаж простирается от Испании на западе и до Словакии на востоке, от скандинавских стран на севере и до Греции на юге. По сути, "Интерпайп" поставляет свою железнодорожную продукцию во все страны Европы. Разве что нет прямых поставок в Португалию", - отметил топ-менеджер.

По его словам, такую диверсификацию "Интерпайп" начал давно, еще в начале 2000-х годов. "Безусловно, это заняло много времени, но сейчас, благодаря такой работе, у нас очень сильная позиция в Европе", - подчеркнул А.Гарькавый.

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"Конечно, простой мощностей после начала полномасштабного вторжения заставил клиентов немного понервничать по поводу нашей способности выполнять долгосрочные контракты. Было трудно, но нам удалось все сохранить. Более того, компания смогла заключить новые средне- и долгосрочные контракты, ведь даже с учетом войны наша гибкость и способность поставлять продукцию в минимальные сроки до сих пор лучше, чем у конкурентов", - констатировал директор железнодорожного дивизиона "Интерпайпа".

По его словам, по итогам работы в январе-июне 2024 года, по предварительным данным, железнодорожный дивизион группы "Интерпайп" изготовил около 43,5 тыс. тонн железнодорожных колес, почти 11 тыс. т колесных пар и 2,2 тыс. т осей. "Речь идет о продукции, которая отгружается клиентам, а не для собственного использования. Этот объем производства существенно превышает показатели аналогичного периода 2023 года", - отметил топ-менеджер.

Александр Гарькавый также сообщил, что если тенденция первого полугодия сохранится до конца 2024 года, то в сегменте грузовых вагонов компания поставит на европейский рынок 20 тысяч колесных пар (это 40 тысяч колес). Кроме того, в рамках других контрактов будет отгружено почти 105 тысяч колес.

"В этом году мы, скорее всего, превысим довоенные объемы продаж. Однако для дальнейшего развития надо осуществлять крупные инвестиции в расширение мощностей. Сейчас существующие мощности "Интерпайпа" по производству железнодорожной продукции для рынка ЕС загружены на 100%. Кроме того, имеем существенную проблему с кадровыми ресурсами", - резюмировал А.Гарькавый.