Товарооборот за январь-август 2020 года составил 64,25 млрд долл.

Импорт товаров в Украину за 8 месяцев 2020 года составил 33,3 млрд долл., что на 12,4%, или 4,7 млрд долл. меньше, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, экспорт украинских товаров составил 30,9 млрд долл., что на 6,6%, или 2,2 млрд долл. меньше, чем за аналогичный период того же года.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы.

Читайте такжеУкраина на грани нового табачного кризиса - эксперты

Сальдо

Согласно сообщению, при этом разница между импортом и экспортом (сальдо) – отрицательная и составляет 2,4 млрд долл.

«Крупнейшие страны, из которых импортировали в Украину являются Китай - 5,1 млрд долл., Германия - 3,2 млрд долл. и Россия - 2,9 млрд долл. Всего экспортировали в Китай - на 4,3 млрд долл., в Польшу - на 2 млрд долл., Россию - 1,8 млрд долл.»,- говорится в сообщении.

Самые экспортируемые товары

Согласно данным пресс-службы, в тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров относятся: зерновые - на 5,9 млрд долл., черные металлы - на 5,2 млрд долл., подсолнечное масло - на 3,4 млрд долл.

Что импортируют в Украину

Больше всего импортировали в Украину топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки - 5,1 млрд долл., машины, оборудование и механические устройства - 3,7 млрд долл., машины и оборудование к ним, аудио и видеоаппаратура - 3,3 млрд долл.

Хронология событий

Сальдо торгового баланса Украины в период с января по июнь 2020 года составило «минус» $1,4 млрд при общем товарообороте за указанный период $47,3 млрд.

Импорт товаров в Украину за 7 месяцев 2020 года составил 28,8 млрд долл., что на 13%, или на 4,2 млрд долл. меньше, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, экспорт украинских товаров составил 26,6 млрд долл., что на 7%, или 2,1 млрд долл. меньше, чем за аналогичный период того же года.

Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2019 году составило 3,63 млрд долл., что на 41,5% меньше, чем в 2018 году (6,21 млрд долл.)

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Максим Удочкин