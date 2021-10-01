По состоянию на конец сентября 2021 года украинская гривня вошла в ТОП-10 валют, наиболее укрепившихся по отношению к доллару с начала года.
Об этом сообщает Bloomberg.
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С начала года гривня ревальвировала на 7%.
ТОП-10 валют, которые максимально укрепились к доллару:
- сейшельская рупия (53%);
- замбийская квача (26%);
- мозамбикский метикал (17%);
- армянский драм (7%);
- ангольская кванза (7%);
- украинская гривня (7%);
- грузинский лари (6%);
- белорусский рубль старого образца (4%);
- угандийский шиллинг (3%);
- доминиканское песо (3%).
Курс на 1 октября:
Национальный банк Украины на пятницу, 1 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,62 грн/долл., то есть гривня ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.
Что будет с курсом: прогноз
Эксперты прогнозировали, что к концу сентября 2021 года курс доллара выйдет на новые цифры.
Согласно прогнозу правительства, в 2021 году обменный курс гривни к доллару США ожидается на уровне 28 грн/долл. с последующим падением до 28,6 грн/долл. в 2022 году.