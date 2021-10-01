С начала года гривня укрепилась на 7%.

По состоянию на конец сентября 2021 года украинская гривня вошла в ТОП-10 валют, наиболее укрепившихся по отношению к доллару с начала года.

Об этом сообщает Bloomberg.

Читайте такжеК концу недели курс доллара в обменниках пошел вверх

С начала года гривня ревальвировала на 7%.

ТОП-10 валют, которые максимально укрепились к доллару:

сейшельская рупия (53%);

замбийская квача (26%);

мозамбикский метикал (17%);

армянский драм (7%);

ангольская кванза (7%);

украинская гривня (7%);

грузинский лари (6%);

белорусский рубль старого образца (4%);

угандийский шиллинг (3%);

доминиканское песо (3%).

Курс на 1 октября:

Национальный банк Украины на пятницу, 1 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,62 грн/долл., то есть гривня ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Что будет с курсом: прогноз

Эксперты прогнозировали, что к концу сентября 2021 года курс доллара выйдет на новые цифры.

Согласно прогнозу правительства, в 2021 году обменный курс гривни к доллару США ожидается на уровне 28 грн/долл. с последующим падением до 28,6 грн/долл. в 2022 году.

Автор: Елена Коваленко