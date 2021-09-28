За прошедшую неделю гривня ослабла на 0,3% до 26,7 грн/долл..

Валютный рынок продолжает балансировать на уже привычном уровне 26,6-26,7 грн/долл. с кратковременными колебаниями, и хоть предложение валюты от экспортеров может сократиться на этой неделе, гривня останется крепкой и подорожания доллара не будет.

Об этом говорится в финансовом еженедельнике группы ICU.

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Отмечается, что в целом за прошедшую неделю гривня ослабла на 0,3% до 26,7 грн/долл., хотя в отдельные дни усиливалась до 26,5 грн/долл., но не ослабевала значительно больше 26,7 грн/долл. Такой динамике курса способствовала уплата ежемесячных налогов и относительно небольшие объемы возмещения НДС.

Аналитики отметили, что только в пятницу было возмещено более 6,6 млрд грн, больше, чем за весь месяц до этого. НБУ почти не вмешивался в ситуацию на рынке. Всего за неделю объем интервенций составил 22,5 млн долл. покупки валюты.

"При таких условиях особых изменений на валютном рынке на этой неделе мы не ожидаем, а уменьшение продажи валюты экспортерами после получения возмещения НДС может компенсироваться нерезидентами, которые на прошлой неделе несколько изменили отношение к гривневым активам. Поэтому курс гривны останется в диапазоне 26,5-27,0 грн/долл. с вероятным ослаблением до 26,8 грн/долл. в конце недели", - говорится в сообщении.

Курс на 28 сентября:

Национальный банк Украины на вторник, 28 сентября, установил официальный курс гривны к доллару на уровне 26,66 грн/долл., то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Курс гривни к доллару в обменных пунктах Киева на утро вторника, 28 сентября, укрепился на 5 копеек – до 26,75 грн/долл.

Автор: Екатерина Жирий