Госпродпотребслужба налагает незаконные штрафы по советам ОО

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) в 2023 году наложила на продавцов табачными изделиями штрафов в два раза больше, чем в 2022 году – почти на 98%. Как выяснило издание РБК-Украина, наложение штрафов производилось при прямом вмешательстве неправительственной антитабачной организации "Жизнь", а почти все штрафы были успешно обжалованы в судах как незаконные.

Летом прошлого года Госпродпотребслужба неожиданно и очень активно начала проверять табачный рынок, а именно точки розничной торговли. И уже к концу года ведомство назначило около 9,5 млн. грн. штрафных санкций против компаний, продающих табачные изделия.

Так, в городе Тернополь на столиках ресторана были прикреплены QR-коды со ссылкой на меню, в котором находился раздел "Табак". Госпродпотребслужба выписала штраф на том основании, что это – запрещенная реклама сигарет.

Видео дня

Компания из Полтавы, продающая устройства для нагрева табака, разместила информацию об этих продуктах на своем сайте. Госпродпотребслужба назначила штраф на основании того, что это также якобы реклама.

Все эти штрафы, а также почти сотни других были отменены в судах разных инстанций, поскольку выкладка сигарет на витринах, включение их в меню и тому подобное не является рекламой.

"Бравурный рапорт Госпродпотребслужбы о взимании в госбюджет миллионов гривен оказался полуправдой: о том, что Госпродпотребслужба не только возвращает штрафы, но и компенсирует судебные расходы, она не сообщает так же публично, как об "успешной борьбе" с продавцами табачных изделий", – говорится в публикации.

По данным журналистов, общественная организация "Центр гражданского представительства "Жизнь" уже несколько лет подряд лоббирует разные проекты законов, которыми хотело бы вообще запретить выкладку сигарет на витринах, и ни один из этих проектов не был принят из-за ущерба экономике страны.

Как стало известно, активисты из "Жизни" получили настолько серьезное влияние на Госпродпотребслужбу, что теперь не только оказывают государственному органу заведомо ложную информацию, но и "эксперты" этой организации (ни один из которых не является дипломированным или сертифицированным специалистом в отраслях здравоохранения, производства табачных изделий и рекламы) проводят для сотрудников Госпродпотребслужбы тренинги, обучая их тому, за что и как следует налагать на предпринимателей незаконные штрафы.

Пока официальная информация об убытках для государства от деятельности Госпродпотребслужбы отсутствует, однако решения судов не оставляют сомнений в том, что такие убытки есть, поскольку судебные издержки компенсирует проигравшая в суде сторона, в данном случае это – Госпродпотребслужба, то есть государственный бюджет.