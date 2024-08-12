Председатель совета директоров Arricano Real Estate Plc (Кипр) Маргус Курм в колонке для NV.Бизнес заявил, что в Украине не работает правило, по которому честный бизнес может решить любые вопросы в правовом поле. Так, топ-менеджер отреагировал на ситуацию с давлением силовиков и арестами торгово-развлекательных комплексов группы компаний Arricano в Украине, что, по его словам, может привести к решению вопроса в инвестиционном международном арбитраже.

"В течение последнего года мы на собственном примере наблюдаем за тем, как государство Украина "роет яму" для работающих бизнесов, в которую очень скоро "попадет" вся украинская экономика и международные инвестиции", - написал Курм в колонке.

По его словам, уголовное производство в отношении бизнеса Arricano в Украине является "не просто ошибочным, а буквально - абсурдным". Курм отметил, что ключевое обвинение со стороны следствия заключается в предположении, что ТРЦ Arricano Real Estate Plc в Украине в 2022-2023 годах финансировали государство-террориста Россию. Абсурдность, по его словам, заключается в том, что это не могло быть возможным в принципе - Нацбанк Украины с 2022 года ограничил спектр финансовых операций, которые можно проводить украинским компаниям за пределами Украины.

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"Но силовикам и прокуратуре этот аргумент и полностью прозрачная отчетность компании не интересны. И я уверен, что дело здесь вовсе не в желании прекратить чью-то незаконную деятельность. С самого начала - все юристы, с которыми мы работали, консультанты и партнеры говорили одно - ваш бизнес заказали", - заявил Курм.

Топ-менеджер Arricano отметил, что в истории компании в Украине уже был подобный случай со Sky Mall, "когда бизнесмены и влиятельные коррумпированные чиновники 10 лет назад незаконно присвоили наш бизнес". После того, как украинские суды отказали иностранным инвесторам, они начали процедуру международного арбитража (на сотни миллионов долларов), но остановили этот процесс после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

"Однако наше желание поддержать Украину в итоге может стоить нам всего украинского бизнеса. Как говорится - добрыми намерениями вымощена дорога в ад. Сейчас наш опыт повторяется практически так же, как и 10 лет назад. Мы снова бьемся об украинскую правовую систему, правосудие и призываем власть к здравому смыслу", - заявил Курм.

Он считает, что все консультанты Arricano, которые говорили о заказе бизнеса, правы и кто-то "действительно использует свое влияние на СБУ, прокуратуру и суды, чтобы забрать бизнес у европейского инвестора".

"И такая ситуация для Украины стала нормой. Но кто выигрывает от этого? Украина? Один-два коррумпированных чиновника, которые имеют власть? Ответ очевиден. Украина сама мчится в яму, которую нечистые на руку чиновники роют для бизнеса, ведь подобных кейсов в судах десятки, если не сотни. В результате - компании закрываются, инвесторы разочаровываются и больше не вкладывают деньги в экономику воюющей страны. А власть в свою очередь ищет деньги и поднимает налоги. Это приводит к закрытию еще большего количества бизнесов. И этот порочный круг просто играет на руку врагу", - отметил глава Arricano.

Ранее Arricano заявила о манипулятивных заявлениях со стороны заместителя председателя АРМА Григола Катамадзе о том, что ТРК CITY MALL в Запорожье "не должен простаивать". В Arricano отметили, что ТРК не "простаивает", а ежедневно работает, платя налоги в государственный бюджет, обеспечивая работой арендаторов, а также товарами и услугами потребителей на прифронтовых территориях Запорожской области.