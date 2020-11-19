На прошлой неделе была заблокирована работа популярного онлайн-магазина продуктов Foodex24. У сервиса, идея которого доставлять заказы за 90 минут, были проблемы с отправкой товаров с пятницы по понедельник.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал основатель и CEO Foodex24, украинский предприниматель Владислав Савченко.

«За несколько месяцев оборот Foodex24 вырос почти вдвое. Наш склад мог обрабатывать только 500 заказов в день, и этого было уже мало. Чтобы подготовиться к дальнейшему росту, мы решили нанять еще 40 сотрудников (сборщиков, упаковщиков, менеджеров, логистов и маркетологов) и переехать на новый склад. Но переезд затянулся. Из-за этого мы несколько дней не справлялись с заказами», — уточнил в комментарии Владислав Савченко.

По его словам, переезд 120 тысяч товаров занял три дня: с вечера четверга по понедельник. Убытки составили около 100 тысяч гривен. К примеру, на протяжении пятницы Foodex24 не выполнил ни одного заказа.

«Сервис и забота о клиентах, а не просто доставка продуктов – то, на что мы делаем ставку. Мы, как могли, сглаживали негатив, извинялись перед покупателями и давали им бонусы. Даже хотели купить товары в супермаркете, чтобы отвезти клиентам, но быстро отказались от этой затеи – там не оказалось 60% нашего ассортимента», — акцентировал основатель и CEO Foodex24.

Сейчас онлайн-супермаркет работает в стандартном режиме. Савченко уверяет, что подобных сбоев больше не будет. Новый склад Foodex24 занимает около 900 квадратных метров и рассчитан на 1000-1200 заказов в день. Ежедневно осуществляется контроль свежести овощей и фруктов. Кроме того, в ближайшее время проект планирует запустить производство — выпечку собственного хлеба.

Как сообщалось ранее, стартап Foodex24 был запущен в апреле 2020 года. Владислав Савченко инвестировал в проект уже больше $600 тысяч. Идея стартапа — в быстрой (до 90 минут) доставке продуктов с собственного склада. В ассортименте магазина — молочные продукты, мясо и рыба, кондитерские изделия, бакалея, алкоголь, консервы, соусы и многое другое.

У сервиса появились мобильные приложения для iOs и Android. Кроме того, магазин Foodex24 запустил бесплатную доставку при заказе от 1200 грн, круглосуточную сборку заказов (заказы, сформированные поздно вечером и ночью, готовы к отправке рано утром).

Количество заказов Foodex24 растет на 10-15% ежемесячно.

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Автор: УНИАН