Фонд гарантирования вкладов физических лиц осуществляет возмещение средств в пределах 200 тысяч гривен вкладчикам банка.

С 16 сентября 2021 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) осуществляет выплаты средств вкладчикам неплатежеспособного банка "Земельный капитал" независимо от истечения срока действия договора банковского вклада.

Об этом сообщила пресс-служба фонда.

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"С 16 сентября 2021 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц осуществляет возмещение средств в пределах 200 тысяч гривен вкладчикам АО "Коммерческий банк "Земельный капитал" по договорам банковского вклада независимо от даты их окончания. Также продолжаются выплаты вкладчикам по договорам банковского счета (текущие счета)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возмещение средств вкладчикам производится через отделения банков-агентов ФГВФЛ, подключенных к автоматизированной системе выплат фонда.

Для получения средств вкладчикам необходимо обратиться в любой из указанных банков-агентов с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность. Возмещение средств осуществляется в размере вклада, включая проценты, начисленные на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода фондом банка с рынка, но не более 200 тысяч гривен независимо от количества вкладов в одном банке.

Признание банков неплатежеспособными:

Правление Национального банка Украины в августе приняло решение об отнесении банка "Земельный капитал" к категории неплатежеспособных в связи с невыполнением в установленный договором или определенный законодательством Украины срок своих обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами из-за недостаточности средств.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 11 сентября 2020 года начал осуществлять выплаты средств вкладчикам неплатежеспособного банка "Аркада".

Автор: Екатерина Жирий