Ритейлер представил кейс по внедрению программного РРО (касса в смартфоне) на Форуме Европейской Бизнес Ассоциации "Детинизация - цивилизация 2.0", который состоялся 10 декабря 2021 в Киеве в онлайн и офлайн формате.

За год, прошедший с момента внедрения реформы, все 166 магазинов бренда Фокстрот работают на программном РРО. Кроме того, уже в 32 городах Украины покупатели получают электронные чеки при доставке товара, в том числе в городах-миллионниках (Киев, Днепр, Одесса, Харьков и Львов).

В пилотном режиме запущены первые кассы самообслуживания на пРРО в столичных ТРЦ Retroville и Cosmo Multimall. Таким образом уже 6% всех расчетных операций совершаются без участия кассира, а покупатель все равно, как всегда в Фокстрот, получает свой фискальный электронный чек – на вайбер, e-mail или в свой кабинет на сайте Foxtrot.ua.

"Хотелось бы обратить внимание на то, что покупатели очень положительно воспринимают инновации: за последние полгода у нас было всего 40 обращений на Горячую линию по поводу того, что клиент не разобрался с системой электронного чека и хотел бы получить бумажный чек. В этих случаях мы доносили информацию, что продавец фискальный чек выдал – найти его можно по номеру телефона на сайте в личном кабинете покупателя или в сообщениях в вайбере", – сказал во время презентации Василий Гриб, начальник отдела технической поддержки продаж Фокстрот.

По его мнению, благодаря внедрению электронного чека клиенты компании получили следующие выгоды:

подтвержденная безопасность покупки и защита прав потребителей. Каждый полученный чек легко найти и проверить в Электронном кабинете налогоплательщика по ссылке;

отсутствие проблем при потере чека – все электронные чеки хранятся в личном кабинете покупателя на сайте foxtrot.ua и доступны для загрузки в любое время;

среднее время обслуживания на кассе уменьшено в 3 раза до 50,3 секунды (по состоянию на ноябрь 2021 года). Ускорение обслуживания чрезвычайно важно с учетом необходимости минимизации прямых контактов между людьми и ценности жизненного времени клиентов;

при безналичных операциях с использованием бесконтактных видов оплаты у клиента отпадает необходимость идти на кассу – чек будет отправлен ему сразу же после факта оплаты товара.

Кроме того, компания еще раз подтвердила свой статус эко-friendly. Ведь благодаря переходу на программное РРО и предоставлению клиентам электронного чека на их печать сэкономлено 740 км неиспользованной кассовой ленты. А это 185 км бумаги формата А4 и 3,5 тонны сохраненной древесины.

Также на Форуме Европейской Бизнес Ассоциации "Детинизация – цивилизация 2.0" свое видение реформ по детенизации экономики презентовали Интертоп, Samsung Электроникс Украина, Групп Себ Украина, Руст Украина, Люстдорф, JTI Украина. Форум "Детинизация – цивилизация 2.0" имел две панели. Во время первой панели эксперты обсуждали вопрос, выдержит ли легальный бизнес нагрузку, ведь контролирующие органы приходят с проверками только к тем, кто на свету, кого видно. Во второй панели представители брендов, работающих "по-белому", показывали собственные кейсы и предлагали видение развития детенизационных реформ.

Автор: Иван Бойко