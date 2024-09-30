ЕС должен закрыть все лазейки и наконец-то запретить российскую металлопродукцию, - СЕО Метинвеста

Гендиректор Метинвеста отметил, что компания не покупает российские слябы для европейских прокатных станов.

Евросоюз должен как можно быстрее закрыть лазейки для импорта российских полуфабрикатов, которые остались после введения санкций, ведь Россия использует свои ресурсы, чтобы контролировать, нападать и сделать зависимыми от своей воли. Об этом рассказал генеральный директор Метинвеста на форуме Siderweb 2024, который прошел в Виченце (Италия).

"Сейчас ничто не мешает России использовать полуфабрикаты как оружие, если она поймет, что Европа зависима от этих российских товаров. Это одна из причин, почему Европа должна пытаться минимизировать импорт, насколько это возможно", - добавил Юрий Рыженков.

Вторая весомая причина для прекращения российского импорта - финансирование военной агрессии через покупку продукции из России.

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"Каждый раз, покупая российские слябы, чугун или горячебрикетированное железо, вы финансируете войну против Украины. По сути, каждый евро, который вы платите за это, идет на убийство еще одного украинца", - подчеркнул CEO Метинвеста.

Третья причина для минимизации импорта из России - субсидирование импорта полуфабрикатов российскими энергетическими компаниями, которые продают газ металлургам внутри страны дешевле, чем в Европе. "Таким образом, это очень субсидированный продукт. Вы убиваете европейских гражданских", - добавил он.

Гендиректор Метинвеста отметил, что компания не покупает российские слябы для европейских прокатных станов - таким образом она помогает итальянской экономике возродить один из крупнейших металлургических активов, который сейчас находится в затруднительном положении.

"Если бы все остальные производители делали так же, то, возможно, было бы гораздо легче построить новую сталелитейную промышленность в Италии", - сказал Юрий Рыженков.

Как известно, ранее депутаты ПАСЕ призвали ЕС усилить санкции против металлургии РФ, ведь она продолжает зарабатывает миллиарды на войне. Однако, путем манипуляций и шантажа, Кремлю удалось продлить квоты на российские слябы еще на четыре года, хотя они должны были завершиться в сентябре 2024 года. Это даст РФ возможность импортировать в ЕС продукции на более чем 8 миллиардов евро.