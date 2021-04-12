Пока ОП рассказывает об успешном визите президента Зеленского к Эрдогану, эксперты считают ошибкой попытку отдать "Мотор Сич" Турции. По их мнению, это еще одно публичное оскорбление, которое не загладить, даже если Украина вернет китайским акционерам предприятия $3,6 млрд их инвестиций по решению международного арбитража. Это публичное оскорбление, которое Пекин не забудет, и за которое нашей стране придется расплачиваться очень долго.

Информацию о том, что порядка половины акций "Мотор Сичи" Зеленский предложил Эрдогану для того, чтобы там собирали беспилотники Bayraktar. "Вы думаете, Зеленский просто так Анкару визитировал? 50% акций "Мотор Сич" туркам уже предложено. Вопрос только в том, 50% "плюс" 1 акция или 50% "минус" одна акция?", - пишет Mind.ua.

Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий, считает, что такое поведение украинской власти выглядит лицемерным. "Одно дело, когда власть хладнокровно просчитывает ситуацию, отдает себе отчет в последствиях, но все-таки национализирует предприятия, поскольку это соответствует стратегическим национальным интереса. И совершенно другое дело, когда государство забирает собственность у китайцев только для того, чтобы отдать туркам. Украина, тем самым, плюет в лицо Китаю: мол, мы с вами, китайцами, не хотим иметь дело. Уходите и не возвращайтесь!". Эксперт напоминает также о разном геополитическом весе КНР и Турции: "Китай – это уже сейчас сверхдержава, которая в пандемийном хаосе становится только сильнее. А Турция уже 50 лет топчется на пороге ЕС, и Вашингтон не особо благоволит к Эрдогану. То есть Украине нужно очень хорошо думать, как и с кем дружить. Китай точно завтра будет сильнее чем сегодня. И точно не забудет кейс "Мотор Сичи". Публичное унижение и оскорбление нельзя искупить деньгами, Украине придется за это заплатить".

Кроме того, экономисты удивляются тому, насколько вольготно украинские чиновники обращаются с вопросами собственности и национальной безопасности. "Я редко использую эмоциональные выражения, но в данном случае, без них никак: более идиотского решения и придумать сложно. Попробуйте приехать в Турцию и купить там 50% акций турецкого государственного предприятия, которое производит стратегическую продукцию двойного назначения. И если кто-то думает, что мы будет влиять на поставки байрактаров, то он глубоко ошибается: если турки купят Мотор-Сич, они сами решат куда и сколько поставлять. В таком варианте, если ветер в Анкаре подует в сторону Москвы (например, в связи с нужным ей решением сирийской проблемы), то никаких байрактаров нам не видать. А национализировать повторно Мотор-Сич, забирая завод у турок - ну, попробуйте", - считает известный экономический эксперт Алексей Кущ. И также обращает внимание на международный аспект: "На отношениях с Китаем можно ставить крест и готовить 3 млрд дол. на уплату компенсации китайским инвесторам по решению международного арбитража. Ноль аргументов для оправдания, в том числе и в международном суде. Теперь Китай будет мстить и "мстя его страшна", ведь он любит месть холодной. Делают так умные люди с крупнейшим торговым партнеров, в ближайшее время - экономикой № 1 в мире и постоянным членом Совбеза ООН?".

В настоящее время китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" ведут международный арбитраж, чтобы взыскать с Украины $3,6 млрд. в качестве компенсации ущерба, понесенного в результате экспроприации их инвестиций Украинской власти. А само предприятие национализировано указом Зеленского от 23 марта 2021 г. по рекомендации СНБО.

Ранее о попытке Украины продать туркам "Мотор Сич", контрольный пакет акций которой еще в 2016 г. у Вячеслава Богуслаева купили китайские инвесторы, сообщало международное издание Times Of Middle East. "В конце августа Олег Уруский, заместитель премьер-министра Украины, отвечающий за стратегические отрасли, нанес визит Анкаре, что ознаменовало еще один поворотный момент (в отношениях между Украиной и Турцией, - ред.). Партнерство между двумя странами переросло в альянс в области важнейших прикладных наук в области защиты, включая продажу пары четвертей акций украинского производителя двигателей "Мотор Сич" турецким компаниям", - говорилось в публикации. Однако впоследствии в министерстве открестились от таких намерений и заявили о невмешательстве в деятельность частных предприятий. "В соответствии с требованиями Хозяйственного кодекса Украины вмешательство органов государственной власти и органов местного самоуправления, их должностных лиц в хозяйственные отношения предприятий запрещено, поэтому Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины не имеет права вмешиваться в хозяйственную деятельность частного субъекта хозяйствования – акционерного общества "Мотор Сич", - сказано в недавнем ответе заместителя Уруского украинским СМИ.

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Автор: Иван Бойко