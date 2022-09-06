В нашем государстве началась вторая волна миграции, отметили эксперты.

Из-за возвращения украинцев домой, внутренней миграции и активного переезда в крупные города осенью можно ожидать скачок цен на аренду однокомнатных квартир.

Об этом УНИАН сообщили в аналитической службе "OLX Недвижимость".

Эксперты отметили, что в Украине началась вторая волна миграции. Если весной украинцы искали жилье дешевле и часто выбирали на лето загородную недвижимость, то сейчас в приоритете квартиры в мегаполисах. Так, в четырех городах-миллионниках за первую неделю сентября количество предложений уменьшилось: на 10% во Львове, на 23% в Киеве, в Одессе и Днепре - на 18% и 16% соответственно.

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Что касается западных областей, то на 24% меньше объявлений от арендодателей в Ивано-Франковске, на 31% и 35% соответственно в Ривне и Луцке.

Отмечается, что около половины всех предложений на рынке аренды жилья представлены однокомнатными квартирами.

По данным "OLX Недвижимость", в сентябре среди городов-миллионников самые бюджетные варианты можно найти в Одессе за 5 500 грн/мес. В западных регионах доступные цены в Луцке и Ривне - в среднем 7 500 грн/мес. Самой дорогой будет аренда однокомнатной квартиры за 16,5 тысяч гривен в Ужгороде.

"Из-за возвращения украинцев домой, внутренней миграции и активного переезда в крупные города осенью можно ожидать скачок цен. В частности, это будет касаться некоторых городов-миллионников. Так, в Одессе и Днепре аренда однокомнатной квартиры в течение первой недели сентября уже увеличилась на 600 гривен по сравнению с первой неделей августа. В столице ценник увеличился на 1 000 грн, а во Львове - на 1 600 грн", - говорится в сообщении.

Напомним, по подсчетам от "OLX Недвижимость", в Киевской, Львовской и Днепропетровской областях средняя стоимость аренды квартир в последнюю неделю августа по сравнению с началом месяца возросла на 5-10%.

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