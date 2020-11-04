Без масштабных инвестиций и серийного производства Украина будет лишь терять свои технологические преимущества.

Для развития авиационной отрасли Украине потребуются инвестиции на сотни миллионов долларов и мощное серийное производство для постоянного совершенствования технологий. А пока что украинское государство в этой сфере «пытается строить потемкинские деревни».

Так в своем интервью охарактеризовал состояние отечественного авиастроения Александр Донец, экс-руководитель государственного предприятия «Антонов», посвятивший работе в авиационной промышленности и сфере инженерных разработок для авиации свыше трех десятков лет своей жизни

«В самолетостроении и двигателестроении Украина самостоятельно «прорыва» не сделает. Авиа- и двигателестроение — одни из самых финансово емких отраслей, не говоря уже о ракетостроении. Это очень дорогое, но очень престижное удовольствие. Нам нужен реально крупный инвестор, который бы смог вложить в отрасль даже не десятки, а сотни миллионов долларов на длительный период», — рассказал Александр Донец.

По его словам, без больших объемов серийного производства авиационных двигателей и самолетов Украине не следует рассчитывать на сохранение членства в глобальном элитном клубе авиационных держав. Без масштабных инвестиций и «серии» Украина лишь будет терять свои технологические преимущества и конкурентные позиции.

Даже усилий одной компании для этого слишком мало, говорит эксперт и в качестве примера приводит историю компании «Мотор Сич», которая не может удержать рыночные позиции без поддержки инвесторов.

«Реалии таковы, что самый востребованный рынок продукции «Мотор Сич» — это страны СНГ (Россия – прежде всего), возможно — Китай. А полноценно серийный выпуск двигателей возможен при серийно выпускаемом самолете. — говорит о печальном положении предприятия Донец. — В лучшие времена выпускался самолет АН-140 и двигатели ТВ-3-117, которые выпускались серийно и были востребованы. АН-148 с двигателем Д-436 до остановки сборки на ВАСО (Воронеж) и небольшой партии на КИАПО – были тоже серийными и востребованными. Но, увы, сборка остановилась и все замерло… …Что же касается новых разработок и выхода на международные рынки, «Мотор Сич», конечно же, нужны серьезные лоббисты, инвесторы, заказчики, которые будут заинтересованы в новых моторах. Попытки руководства «Мотор Сич» самостоятельно найти применение своим моторам пока не увенчались успехом», — говорит экс-руководитель ГП «Антонов».

Как известно, российский рынок для компании закрыт по политическим причинам. А на китайский рынок компания не может выйти из-за многолетнего блокирования Украиной акций ОАО «Мотор Сич», в которое китайские бизнесмены инвестировали около миллиарда долларов, а также полностью профинансировали строительство сервисного завода в китайском городе Чунцин, чтобы расширить возможности украинской компании в поставках и обслуживании авиационных двигателей в КНР.

Эксперт уверен, что украинской авиационной и двигателестроительной отрасли нужны мощные партнеры и большие рынки для сбыта своей продукции. Но Украине или ее компаниям будет трудно сохранить конкурентные преимущества — без инвестиций в развитие технологий отрасль обречена на деградацию. Украина не сможет выдержать конкуренцию с западными гигантами, которые располагают огромным финансовым ресурсом, имеют доступ к наилучшим инженерным разработкам, материалам и технологиям.

«Я не верю в резкий технологический прорыв у [украинских] моторостроителей, в то, что в ближайшее время появится что-то эксклюзивное и уникальное. Для этого нужна не только разработка, новые системы проектирования, промышленная база, но и дорогие материалы: метало-керамика, новые жаропрочные, легкосплавные с уникальными характеристиками сплавы. Делиться подобными вещами с нами особо не торопятся. Самые мощные компании конкурируют между собой и все вышеперечисленное они хранят за семью замками», — сказал Донец.

«Чтобы Украине оставаться в обойме авиа- и двигателестроения нужна государственная воля и огромные инвестиционные вливания. Но, прежде всего, Украине нужно перестать рисовать «потемкинские деревни» и определиться нужно ли нам, в принципе, высокотехнологичные отрасли самолето- и двигателестроения», — подытожил Александр Донец, экс-руководитель авиастроительного государственного предприятия «Антонов».

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Автор: УНИАН