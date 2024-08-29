Экономическое бронирование должно принести госбюджету 40 млрд гривен в год.

Экономическое бронирование в Украине должны ввести ориентировочно в октябре-ноябре, сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, Минэкономики подтвердило, что работает над экономическим бронированием, где одним из критериев будет (но не точно) уровень заработных плат.

"Сейчас нарабатывается несколько моделей, но окончательное решение ждут позицию высшего политического руководства. По датам внедрения: где-то октябрь - ноябрь планируют", - написал Железняк в Telegram.

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Он отметил, что по консервативным расчетам это принесет бюджету 40 млрд грн в год.

"Поэтому им нужна месячная отчетность по налогам на зарплаты в налоговом законе", - добавил депутат.

Бронирование от мобилизации в Украине - последние новости

17 июля на портале "Дія" полноценно заработал сервис электронного бронирования. Заместитель директора Департамента по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Украины Валерия Ткач сообщила, что за первые несколько дней около 3 тысяч компаний воспользовалось системой, при этом процент отказов в бронировании сотрудников был довольно небольшой.

В августе стало известно, что в Верховной Раде разработали три концепции экономического бронирования от мобилизации. Варианты, которые были предложены законодателями, предусматривают: уплату специального сбора за бронирование работников; бронирование на основании заработной платы; смешанную модель бронирования.

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