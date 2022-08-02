Масштабное шоу "Voice of Peace" названо самым ярким музыкальным событием этого лета в Казахстане.

31 июля в Алматы (Казахстан) прошел антивоенный концерт украинских и казахских звезд – "Voice of Peace", в котором приняли участие украинские артисты Тина Кароль, Монатик, DOROFEEVA. В свое время все они были членами жюри знаменитого вокального шоу The Voice ("Голос країни") в Украине.

Поддержали "Голос Мира" и звезды казахстанской эстрады - Айкын, Данелия Тулешова, Аргоня, Ситора Назарова, Асылбек и Сырымтай Енсеповы. Многие из казахских артистов уже давно знакомы с коллегами из Украины и не один раз работали вместе. Все помнят тандем Данелии Тулешовой и Монатика в четвертом сезоне шоу "Голос. Дети", который принес юной казахстанке победу в этом конкурсе. Хэдлайнер вечера, Монатик, во время выступления несколько раз благодарил казахстанцев за поддержку, сочувствие народу Украины. Монатик сделал алматинцам особый презент – исполнил свою новую песню.

По словам продюсера концерта Жениса Карманова, "Voice of Peace" удалось собрать полный зал. По мнению продюсера, таким образом, казахстанцы продемонстрировали, что выступают за идею мира на всей земле и осуждают войну, а директор компании Talent Corporation, организовавшей мероприятие, Ерканат Абени поблагодарил городские власти за поддержку и разрешение на проведение концерта, а также сообщил, что сборы от концерта в размере 50 тысяч долларов будут переданы в благотворительный фонд певицы Тины Кароль для гуманитарной помощи украинским детям, а также для поддержки детских онкологических больниц Украины.

Масштабное шоу "Voice of Peace" назвали самым ярким музыкальным событием этого лета в Казахстане.