В ходе судебного заседания адвокатами была предоставлена вся информация, подтверждающая правильность действий предприятия по начислению рентных платежей в 2018-2021 годах.

ЧАО "Полтавский ГОК" (далее – Полтавский ГОК, ПГОК, предприятие, комбинат), которое является частью Группы Ferrexpo, прошедшей листинг на Лондонской фондовой бирже, информирует, что 13 ноября 2023 года в Шевченковском районном суде города Киева состоялось судебное заседание по избранию меры пресечения председателю правления предприятия по делу, касающемуся рентных платежей и внесению председателем правления якобы ложных сведений в официальные документы предприятия, что занизило рентные отчисления в 2018-2021 годах (ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 28). 1 ст.366 УК Украины).

Контекст событий

3 ноября пресс-службами Бюро экономической безопасности (БЭБ) и Офиса генерального прокурора (ОГП) была распространена информация о вручении подозрения председателю правления Полтавского ГОКа в совершении правонарушений, регламентированных статьями по ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 366 УК Украины. Это подозрение стало третьим подозрением за последние 4 месяца, которое было вручено председателю правления ЧАО "Полтавский ГОК".

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БЭБ считает, что председатель правления вносил ложные сведения в официальные документы предприятия и уклонился от уплаты налогов за использование недр месторождения железных руд на 2,2 миллиарда гривень.

В ходе судебного заседания адвокатами была предоставлена вся информация, подтверждающая правильность действий предприятия по начислению рентных платежей в 2018-2021 годах. В частности, были предоставлены судебные решения и экспертные заключения на основании которых предприятие рассчитывало и платило ренту.

Следствие же основывает свои подозрения на ошибочном выводе, что в процессе первичной переработки железной руды на производстве Полтавского ГОКа не происходят качественные изменения минеральных форм, агрегатно-фазового состояния или кристаллохимической структуры полезных ископаемых, и что якобы базой налогообложения платы за пользование недрами в указанные годы в соответствии с Налоговым кодексом Украины должен быть железорудный концентрат, а не дробленая руда, как считает Полтавский ГОК и другие предприятия отрасли.

Суд допросил свидетелей в ходе судебного заседания, которые объяснили процесс начисления рентных платежей, и описали изменения, происходящие с полезными ископаемыми в процессе их переработки. Свидетели отмечали, что Полтавский ГОК платил рентные платежи за добытую руду согласно законодательству, так же, как это делали в указанный период и другие украинские металлургические компании. Ведь для промышленных предприятий базой для расчета ренты является стоимость объемов полезных ископаемых, прошедших первичную переработку, то есть рента оплачивается с продукции, которой на Полтавском ГОКе является железная руда. По словам технических специалистов, такой продукцией не мог быть железорудный концентрат, потому что концентрат не является полезным ископаемым, он образуется в результате глубокого обогащения, поэтому не мог облагаться налогом рентой в 2018-2021 годах согласно Налогового кодекса Украины.

Суд избрал меру пресечения в отношении председателя правления в виде залога в размере около 800 миллионов гривень.

Председатель правления и его защитники будут обжаловать столь высокую сумму залога в Киевском апелляционном суде, а также планируют подать жалобу на судью Шевченковского районного суда города Киева, который принял данное решение, в Высший совет правосудия.

В течение 2023 года ЧАО "Полтавский ГОК" и другие предприятия Ferrexpo в Украине, а также представители менеджмента этих предприятий, испытывают необоснованное давление со стороны различных правоохранительных органов.

Мы считаем, что такие действия вредят экономике региона и государству, негативно влияюют на инвестиционную привлекательность Украины. Кроме того, от неправомерного давления государственных органов на предприятие, страдают работники предприятий и жители региона, в котором работает комбинат. Например, из-за судейской ошибки при блокировании счетов предприятия, которое было принято Шевченковским районным судом города Киева в феврале 2023 года, предприятие в течение двух недель не могло произвести выплату заработных плат и бонусов для 6 тысяч работников предприятия.

Отмечаем, что Полтавский ГОК открыто сотрудничает со следственными органами и по их требованию добровольно передает все документы согласно запросам.

Мы считаем, что это и другие дела против предприятия, инициированные в течение последнего года, являются попыткой дестабилизировать работу крупного работодателя и инвестора в украинскую экономику. Такие действия способствуют росту общественного напряжения в Полтавской области и дестабилизируют экономическую ситуацию в регионе.