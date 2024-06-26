Отмечается, что на данный момент переговоры с кредиторами ни к чему не привели.

Украина имеет лишь несколько недель до завершения двухлетнего моратория на погашение облигаций на сумму 20 миллиардов долларов. Переговоры о реструктуризации пока ни к чему не привели, потому что стороны не могут решить какой частью инвестиций пожертвуют держатели облигаций.

Издание Bloomberg пишет, что Украина в условиях войны пытается сократить выплаты по долгам, чтобы сохранить ограниченные ресурсы и поддержать работу госслужб. В то же время Киеву нужно поддерживать хорошие отношения с кредиторами для восстановления экономики после войны.

Насколько серьезны проблемы с финансами Украины

Украина тратит почти все доходы на войну, а помощь от ЕС, США и МВФ используется для покрытия расходов на социальные услуги.

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Пакет помощи в размере 61 миллиарда долларов, одобренный американскими законодателями в апреле, предусматривает 7,8 миллиарда долларов на поддержку бюджета, а остальное включает в себя военную помощь в виде оружия. Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что помощь поможет покрыть бюджет на этот год, но перспективы на 2025 год остаются неопределенными, и возможный "дополнительный" дефицит может составить до 12 миллиардов долларов.

Все осложняется тем, что любой прогноз финансовых возможностей Украины зависит от того, как будет развиваться война. На данный момент правительство ожидает, что экономика страны в этом году вырастет на 3,5%, по сравнению с предыдущим прогнозом в 4,6%. ВВП все еще на четверть ниже уровня по состоянию на февраль 2022 года.

Чего хотят держатели облигаций

Правительство Украины настаивало на сокращении долга до 60 центов с каждого доллара, в то время как держатели облигаций были готовы нести потери лишь в размере 22,5%.

Украина стремилась отсрочить свои платежные обязательства, предлагая обменять непогашенные облигации на новый долг со сроком погашения до 2040 года и процентными платежами в 1% в течение первых 18 месяцев, а затем постепенно увеличивающимися до 6%.

Правительство также предложило инвесторам так называемый государственный инструмент на случай непредвиденных обстоятельств, выплаты по которому могут начаться только после 2027 года. Эти выплаты будут зависеть от целевых показателей налоговых поступлений, установленных МВФ.

Какова роль МВФ

МВФ играет ключевую роль в любой сделке, поскольку кредит в размере 15,6 миллиарда долларов, предоставленный в марте 2023 года, устанавливает параметры, которые он считает приемлемыми для выплат по долгу. По словам правительства, последние предложения Украины соответствуют этим параметрам. Обновленная картина экономического роста и оценки долга МВФ появится после того, как исполнительный совет МВФ подпишет транш программы на сумму 2,2 миллиарда долларов 28 июня.

Что произойдет, если переговоры по долгу не увенчаются успехом

Сторонам придется либо реструктурировать долг, либо продолжить мораторий, чтобы избежать суверенного дефолта. Аналитики JPMorgan Chase & Co. предположили, что продление моратория возможно, скорее всего, на несколько месяцев, а не на два года.

Нынишний мораторий закончится 1 августа. Украина может объявить дефолт, если не заплатит после 10-дневного льготного периода. При этом Марченко уверен в том, что стороны найдут решение до истечения срока.

Кто является держателями облигаций

Держатели облигаций Украины разрознены, а комитет по переговорам представляет лишь около 20% непогашенного долга. В эту группу входят Amundi SA, BlackRock Inc., Pimco и Amia Capital LLP.

Украина заявила, что она также взаимодействует с кредиторами, не входящими в комитет. Консенсус является ключевым фактором, поскольку держатели не менее 2/3 непогашенного долга должны согласовать сделку, которая будет обязательной для всех, при этом порог по каждой облигации должен составлять не менее 50%.

Угроза дефолта в Украине - последние новости

Украина не смогла договориться с держателями облигаций о реструктуризации международного долга на сумму около 20 миллиардов долларов. Такая ситуация грозит для Украины дефолтом.

Украина просит владельцев своих облигаций, среди которых крупный американский инвестор Blackrock, французский фонд Amundi и британский международный инвестор Amia Capital, смириться с большими потерями, иначе Киеву придется ограничить свои расходы на армию и восстановление страны. Кредиторы же не хотят терять свои деньги и настаивают на выплатах в приемлемом для них размере.

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