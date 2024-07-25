В частности, предлагается ввести единый документ для иностранцев для проживания и трудоустройства.

Украине для привлечения трудовых мигрантов из-за дефицита кадров следует усовершенствовать существующую миграционную стратегию и упростить иностранцам условия трудоустройства.

Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник в интервью УНИАН поделился деталями законопроекта "Об усовершенствовании порядка трудоустройства иностранцев в Украине", разработанном им с командой ученых.

Законопроект, в частности, предусматривает введение единого документа для иностранных граждан, ведь сейчас они должны контактировать с тремя органами власти для трудоустройства в Украине.

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"Мы предлагаем ввести единый документ, который позволит, получив разрешение на работу, сразу получить и вид на жительство", - сказал эксперт.

Также предлагается увеличить срок, в течение которого иностранец должен заключить с работодателем после получения разрешения со стороны Госслужбы занятости, ведь разрешение аннулируется через три месяца.

"С того момента, как человек получил разрешение, ему еще нужно получить непосредственно визу в Украину и визу через третью страну, чтобы заехать сюда - самолетов же прямых нет. И все это растягивается во времени. Поэтому мы предлагаем вдвое увеличить этот срок - с 90 до 180 дней", - говорит Воскобойник.

Кроме этого, предлагается предоставить возможность иностранцу с разрешением на работу остаться в Украине и в течение двух месяцев подыскать себе работу, если по вине работодателя он не получил предварительно согласованное место работы.

"К сожалению, может произойти такая ситуация, что человек приехал работать в Украину, а предприятие разнесла ракета. И тогда Госслужба занятости должна аннулировать разрешение на трудоустройство. Получается, что иностранец должен покинуть страну, но он уже приехал и готов здесь работать. Поэтому если разрешение на трудоустройство отменяется по вине работодателя, то целесообразно будет не аннулировать возможность человека находиться в Украине", - пояснил эксперт.

Также разработчики законопроекта предлагают предоставить иностранным студентам, которые учатся в Украине, право после окончания обучения в течение 9 месяцев искать работу без разрешений Госслужбы занятости.

"Последнее - если человек из Евросоюза хочет у нас трудоустроиться, ему не нужно получать какое-то разрешение, потому что мы все равно идем в ЕС, мы хотим, чтобы нас там принимали, давайте и европейцев так же принимать здесь", - добавил президент ассоциации.

Нехватка трудовых ресурсов в Украине - последние новости

Как сообщила заместитель министра экономики Татьяна Бережная, по предварительным расчетам, для того, чтобы обеспечить ежегодный рост ВПП до 2030 года на 7%, Украине нужно 4,5 миллиона работников дополнительно.

По ее словам, если в 2021 году официальный рынок труда насчитывал 11,5 миллиона работников, то в 2023 году эта цифра уменьшилась до 9 миллионов официально трудоустроенных.

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