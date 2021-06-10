Эксперт спрогнозировал, что к концу 2021 года количество случаев мошенничества на вторичном рынке недвижимости вряд ли превысит 1% от общего объема проводимых операций.

Случаи мошенничества на вторичном рынке недвижимости Украины по состоянию на 2021 год составляют 1,5-2% от общего количества сделок, при этом количество мошеннических сделок с участием непрофессиональных риелторов составляет не более 0,4%.

Об этом сообщил президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Юрий Пита на XXV международной конференции «Рынок недвижимости: передовая практика».

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По его словам, мошенничество на рынке недвижимости является постоянным явлением и для того, чтобы этого избежать, следует более тщательно отнестись к выбору объекта недвижимости с привлечением профессионального специалиста.

«Обычно мошенники работают без риелтора. Профессиональный специалист по недвижимости всегда знает, на что именно обратить внимание, почувствует ситуацию на этапе проведения переговоров», - сказал он.

Самые распространенные мошеннические схемы на вторичном рынке недвижимости:

слишком низкая стоимость объекта недвижимости;

соглашения по поддельной доверенности;

подделка паспортов собственников жилья;

поддельные судебные решения о признании права собственности на объект недвижимого имущества и прочее.

«Очень часто мошенники в своих схемах используют подставных лиц, проживающих далеко за пределами региона, где находится недвижимость, например, в небольших населенных пунктах и селах. Затем такого «продавца» найти крайне трудно», - отметил Пита.

Он также высказал мнение, что активизация преступлений на рынке недвижимости часто связана с общим экономическим положением в стране.

«Любая экономическая или политическая нестабильность всегда увеличивает риск совершения преступлений на рынке недвижимости», - сказал Пита.

Кроме этого, эксперт спрогнозировал, что к концу 2021 количество случаев мошенничества на вторичном рынке недвижимости вряд ли превысит 1% от общего объема проводимых операций.

«В последние 5 лет наблюдается динамика уменьшения количества случаев мошенничества при продаже и сдаче в аренду квартир. За это время количество преступлений уменьшилось минимум на 35-40%. Вместо этого каждый год на 15% увеличивается количество сделок, проведенных именно с привлечением профессиональных риелторов. В ближайшие 2-3 года данная тенденция сохранится», - резюмировал Пита.

Предыдущие показатели

В мае пресс-служба Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины сообщила, что количество сделок на вторичном рынке недвижимости Киева в январе-апреле увеличилось на 5-7%.

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Автор: Павел Степанец