Случаи мошенничества на вторичном рынке недвижимости Украины по состоянию на 2021 год составляют 1,5-2% от общего количества сделок, при этом количество мошеннических сделок с участием непрофессиональных риелторов составляет не более 0,4%.
Об этом сообщил президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Юрий Пита на XXV международной конференции «Рынок недвижимости: передовая практика».
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По его словам, мошенничество на рынке недвижимости является постоянным явлением и для того, чтобы этого избежать, следует более тщательно отнестись к выбору объекта недвижимости с привлечением профессионального специалиста.
«Обычно мошенники работают без риелтора. Профессиональный специалист по недвижимости всегда знает, на что именно обратить внимание, почувствует ситуацию на этапе проведения переговоров», - сказал он.
Самые распространенные мошеннические схемы на вторичном рынке недвижимости:
- слишком низкая стоимость объекта недвижимости;
- соглашения по поддельной доверенности;
- подделка паспортов собственников жилья;
- поддельные судебные решения о признании права собственности на объект недвижимого имущества и прочее.
«Очень часто мошенники в своих схемах используют подставных лиц, проживающих далеко за пределами региона, где находится недвижимость, например, в небольших населенных пунктах и селах. Затем такого «продавца» найти крайне трудно», - отметил Пита.
Он также высказал мнение, что активизация преступлений на рынке недвижимости часто связана с общим экономическим положением в стране.
«Любая экономическая или политическая нестабильность всегда увеличивает риск совершения преступлений на рынке недвижимости», - сказал Пита.
Кроме этого, эксперт спрогнозировал, что к концу 2021 количество случаев мошенничества на вторичном рынке недвижимости вряд ли превысит 1% от общего объема проводимых операций.
«В последние 5 лет наблюдается динамика уменьшения количества случаев мошенничества при продаже и сдаче в аренду квартир. За это время количество преступлений уменьшилось минимум на 35-40%. Вместо этого каждый год на 15% увеличивается количество сделок, проведенных именно с привлечением профессиональных риелторов. В ближайшие 2-3 года данная тенденция сохранится», - резюмировал Пита.
Предыдущие показатели
В мае пресс-служба Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины сообщила, что количество сделок на вторичном рынке недвижимости Киева в январе-апреле увеличилось на 5-7%.
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