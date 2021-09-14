Ожидания бизнеса от старта работы Бюро экономической безопасности связаны с уменьшением силового давления, а также ростом эффективности борьбы с контрафактной подакцизной продукцией и "обналом". При этом БЭБ следует выявлять и доводить до суда кейсы о крупных хищениях, осуществляемых, в том числе, представителями действующей власти.

Такое мнение выразил журналист Сергей Лямец на своей странице в Facebook.

"Напомним, чего ожидает бизнес от создания БЭБ. Первое достижение - это лишение других правоохранительных органов функции расследования экономических преступлений. Бизнес ждет, что власть выполнит свое обещание и уберет экономические департаменты из СБУ, полиции, ГФС, ГБР и прочих органов. Их расплодилось огромное множество, но суть остается одна: каждый из них норовил прийти с проверкой или открыть дело, чтобы потом прийти с обысками, выемкой или просто пронзительным взглядом - и выдоить денег. Так вот, с этим беспределом давно пора заканчивать. Безусловно ничто не мешает им открывать дела и проводить обыски по неэкономическим статьям. Существует сто сравнительно честных способов продолжать доить бизнес, изображая борьбу с мошенниками или расследуя ДТП трехлетней давности. Но об этом же мы и говорим. Власть обещала, что силовое давление на бизнес снизится на порядок. Пусть выполняет", - отметил Лямец.

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Директор БЭБ, ранее возглавлявший фискальную службу, должен перенести лучшие практики в новый орган, считает Лямец: "Раз уж главой Бюро стал бывший глава ГФС, пусть уже перенесет с собой нечто стоящее. Я понимаю, насколько это странно звучит. Но из опыта, любое государственное ведомство не исключительно черное, а скорее полосатое. Есть негатив, а есть некий позитив, который оно старательно выстраивает - потому что хвастаться чем-то нужно. А тем более, если новый директор БЭБ проработал 15 лет в налоговой милиции, а значит, досконально знает многие "схемы". Само положение обязывает со старта дать результат".

По мнению журналиста, БЭБ должен выступить "санитаром леса", привлекая к ответственности лиц, в том числе из действующей власти, за крупные хищения.

"Ну и главное. От всего вышеперечисленного, "белый" легальный бизнес должен вздохнуть свободнее. Это самое важное ожидание от запуска БЭБ, которое только может быть. По сути, Бюро экономической безопасности должно стать своеобразным санитаром леса. Я ждал бы, что они выявят и доведут до суда несколько кейсов о крупных хищениях. Было бы приятно видеть, если бы разобрали по косточкам хотя бы пяток высокопоставленных воров из действующей власти. Можно взять кейсы из прошлого - например, таких с избытком в банковской сфере. Как справится БЭБ с этими задачами - давайте будем посмотреть. Не хочется проектировать негативные ожидания. Если негатив будет - спрятать его не получится. Но если будет позитив - welcome. Ради него все и затевалось", - резюмировал Лямец.

В конце августа 2021 Кабмин утвердил на должности директора БЭБ Вадима Мельника. Ранее, с конца 2020, Мельник возглавлял ГФС.

Автор: Григорий Бондарь