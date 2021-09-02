Вадим Мельник обвинения отрицает. Он утверждает, что стоимость квартиры соответствует указанной в декларации.

Глава Бюро экономической безопасности (БЭБ) Вадим Мельник купил квартиру в Одессе вдвое дешевле рыночной цены.

Об этом сообщают "Схемы", ссылаясь на декларацию чиновника.

По данным журналистов, в апреле 2020-го Мельник купил двухкомнатную квартиру в ЖК "19 жемчужин" за 1,13 миллиона гривень (615 долларов з метр квадратный). При том, что официальная стоимость в этом жилкомплексе составляет 1300 долларов за квадратный метр.

В компании-застройщике рассказали журналистам, что цена в ЖК не была ниже 1200 долларов с момента его ввода в эксплуатацию.

Отмечается, что формальное снижение цены недвижимости приводит к снижению базы налогообложения. По расчетам "Схем", при оплате рыночной цены квартиры Мельник должен был бы заплатить 192 тысячи гривень налогов. В свою очередь при двойном снижении цены Мельник заплатил бы 96 тысяч гривень налогов.

При этом сам Мельник обвинения отрицает. Он утверждает, что стоимость квартиры соответствует указанной в декларации.

"Я заплатил ту сумму, которую определил продавец. Какая цена была указана, ту цену я заплатил. Я не очень мониторил объявления. Меня цена не впечатлила, дешевая она или дорога – меня она устроила. Мне подбирали эту квартиру риэлтеры. Я не считаю эту цену заниженной. Для меня это – немалые средства – 1 миллион гривень", – заявил Мельник.

По данным журналистов "Схем", супруга топ-чиновника владеет двумя салонами красоты в Ирпене (Киевская область). Ей также принадлежит квартира в Киеве, три в Ирпене и еще одна в Турции.

Сам Мельник с 2000-го по 2016 год работал в налоговых органах. До 2020-го года занимался преподавательством. С декабря был главой Государственной фискальной службы.

Продавец квартиры – непубличная личность из IT-сферы, отмечают журналисты.

Автор: Григорий Бондарь