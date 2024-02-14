Идея уже финализируется министрами.

Кабинет министров Украины рассматривает вариант концепции бронирования, который предусматривает привязку к уплате налогов. Об этом сообщил заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков в интервью LIGA.net.

"Она пока не работает, но эта идея "витает в воздухе". Я не могу сказать, когда этот план примут, но он на рассмотрении в Кабмине", – отметил Борняков.

По его словам, идея уже финализируется министрами. Замглавы Минцифры надеется, что в скором времени можно будет ожидать финальный концепт.

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Чиновник озвучил информацию о 6000-7000 гривен налогов в месяц как условие бронирования.

"Готовятся изменения по отчетности, чтобы она была каждый месяц, и наша система считывала, появлялся какой-то документ, подтверждающий бронирование на таких условиях. Для "Дія.City" будет ставиться более высокий порог зарплаты", – добавил Борняков.

Бронирование от мобилизации

Ранее УНИАН писал, что власть пытается изобрести механизм так называемого экономичного бронирования от мобилизации. Офис президента и инициативная группа в парламенте разработали две разные концепции экономичного бронирования.

По состоянию на начало февраля граждане могут увольняться от мобилизации в случае бронирования, порядок которого определен соответствующим постановлением Кабмина. Существует определенный алгоритм бронирования.

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