По словам премьера, в обществе не должно возникать вопросов относительно целесообразности бронирования тех или иных работников.

Кабинет министров Украины в ближайшее время разработает обновленное, более справедливое постановление о бронировании и определит исчерпывающий перечень объектов и предприятий критической инфраструктуры. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

По его словам, для обеспечения военных на передовой нужна работающая экономика и инфраструктура.

"Одним из ключевых вопросов в этом направлении является справедливое и рациональное бронирование военнообязанных работников предприятий, которые действительно критически важны. Здесь не должно быть никаких спекуляций и манипуляций", – сказал премьер.

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Шмыгаль сообщил, что дал поручение профильным министерствам в ближайшее время внести обновленное, более справедливое постановление о бронировании и определить исчерпывающий перечень объектов и предприятий критической инфраструктуры.

"Нужны четкие и понятные критерии, чтобы ни у военных, ни у общества не возникало никаких вопросов, почему те или иные люди являются забронированными в нашем государстве", – добавил глава Кабмина.

Экономическое бронирование – последние новости

В марте Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о работе правительства над новым подходом к системе экономического бронирования работников от мобилизации. Он, в частности, предусматривал бронирование работников на предприятиях, которые имеют налоговую нагрузку выше средней в соответствующей отрасли.

Позже стало известно, что комитет Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки отклонил правки по бронированию военнообязанных, которые получают определенную зарплату и платят налоги.

На днях в сети распространилась информация о подтверждении статуса критически важного предприятия для государственного предприятия "Передвижной цирк Украины". На это отреагировал заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин, написав, что "если "Передвижной цирк Украины" получил статус критически важного предприятия, считаю, что по крайней мере часть народных депутатов с бронирования нужно снимать".

В Министерстве культуры и информационной политики Украины выразили возмущение пренебрежительным отношением к работникам цирковых коллективов, которые получили бронирование от призыва на военную службу во время войны.

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