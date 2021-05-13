На сегодня в больнице уже проходят внутренние отделочные и завершаются фасадные работы.

Реконструкция Днепровской детской больницы №5, которая проводится по программе Президента Владимира Зеленского «Большая стройка», позволит соединить в обновленном медицинском учреждении одновременно стационар, диагностику и реабилитацию.

О масштабной реконструкции детской больницы рассказали в Днепропетровской ОГА.

На сегодня в больнице уже проходят внутренние отделочные и завершаются фасадные работы.

"Превращаем Днепровскую городскую детскую больницу №5 в современный медицинский центр. Для маленьких пациентов - комфортные условия, мощная диагностическая и реабилитационная базы», - сказал председатель ОГА Валентин Резниченко.

Три стационарных отделения - педиатрическое, неврологическое и психиатрическое - разместятся в семиэтажном корпусе обновленной больницы. Здесь также будет расположен консультативно-диагностический блок, в котором будут принимать врачи узкопрофильных специальностей.

Наибольшей ценностью для детской больницы станет ее реабилитационная база. Здесь дети смогут преодолевать последствия заболеваний нервной системы, заниматься в залах лечебной физкультуры и бассейне, оборудованном подъемником для пациентов с инвалидностью. Для лаборатории будет выделено отдельное помещение.

Существенно изменится также и обустройство палат стационаров.

"Раньше палаты были многоместные. А после обновления - на одного-двух маленьких пациентов и их родителей. Со всеми удобствами и домашней атмосферой. Яркие краски будут комбинироваться с обоями», - поделилась подробностями генеральный директор больницы Наталья Фоменкова.

В помещении уже происходит монтаж вентиляции с системой охлаждения и подогрева воздуха, идет замена электросетей и сантехники. Работы на объекте ведутся без выходных.

Напомним, в рамках «Большой стройки» в 2021 году в Украине будет реконструировано 177 приемных отделений неотложной медицинской помощи. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы «большое строительство» Кирилл Тимошенко.

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Автор: Иван Бойко