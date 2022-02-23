Для участия в программе нужно выбрать квартиру и обратиться в органы, отвечающие за обеспечение жильем, по месту службы.

Уже в 2022 году более 2 тысяч работников Национальной полиции, ГСЧС и ДБР смогут получить квартиры в лизинг.

Об этом сообщает в Facebook первая вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

"Это часть инициированной президентом Украины стратегии по реализации права каждого гражданина на собственный дом, где ему будут обеспечены комфортные условия жизни", – отметила она.

Для участия в программе нужно самостоятельно выбрать квартиру и обратиться в органы, отвечающие за обеспечение жильем, по месту службы. После этого оформить лизинг на недвижимость, заключить договор и переехать в собственную квартиру.

"Важно, что не нужно будет платить первый взнос на жилье, а лизинговые платежи будут меньше, чем обычные платежи за аренду жилья на общих условиях", – подчеркнула министр.

Семьям с детьми до 18 лет государство будет компенсировать по 5% процентов платежа от стоимости жилья на каждого ребенка, проживающего вместе с лизингополучателем. Если оба взрослых члена семьи работают в правоохранительных структурах, при получении лизинга происходит возмещение ставки за каждого члена семьи.

Свириденко подчеркнула, что благодаря этой программе будут обеспечены жильем люди, отвечающие за безопасность миллионов украинцев, повышена их мотивация при исполнении служебных обязанностей. Кроме того, будет стимулироваться строительная отрасль, ведь большинство квартир будут покупаться именно на первичном рынке.

"Вместе со стартующей этой весной программой "Ипотека 5%" программа по лизингу демонстрирует готовность государства быть надежным партнером и помощником в деле обеспечения украинцев собственным жильем", – резюмировала Юлия Свириденко.