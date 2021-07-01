Подрядная компания "Автомагистраль-Юг" приступила к устройству слоев дорожной одежды на строительстве двухуровневой развязки на пересечении Южного обхода города Днепра с улицей Аэропортовской. Обход строится по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Как сообщает Facebook-страница программы "Большая стройка", новая объездная дорога позволит транзитному транспорту следовать в обход города. Она будет частью трассы М-30 "Стрый - Изварино", которая соединит западные области страны с восточными.

Южный обход города Днепра будет состоять из нескольких участков. Развязка, которая строится при пересечении с улицей Аэропортовской, должна все их соединить и обеспечить водителям комфортный и безопасный проезд по этому участку.

Строительство развязки предусматривает сооружение моста длиной 45 м и шириной 22 м. Мост уже строится. Сейчас мостостроители завершают устройство стоянок, после чего начнут монтаж балок. Одновременно они устраивают земляное полотно и усиленный слой основы из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом.

Работы на отдельных участках Южного обхода города Днепра продолжались с 2013 года. Активизировались они только в 2020 году со стартом программы "Большая стройка".

Как недавно отметил заместитель председателя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко, открыть дорогу М-30 "Стрый - Изварино", частью которой станет Южный обход города Днепр, планируется уже в августе - к 30-летию Независимости Украины.

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Автор: Иван Бойко