Австралийская European Lithium, чьи акции представлены на австралийской фондовой бирже (EUR:AU), намерена присоединиться к развитию и добычи лития на двух месторождениях в Украине.

Об этом говорится в биржевом сообщении компании.

Речь, в частности, идет о развитии и добыче редкоземельных ископаемых на двух литиевых месторождениях в Украине: Шевченковском и участке "Добрый".

Предварительные оценки указывают на привлечение инвестиций в разработку и дальнейшее обогащение лития на двух украинских месторождениях в размере около 1 млрд.

Партнером австралийской компании в Украине выступила международная инвестиционная компания Millstone&Co, которая вошла в состав акционеров European Lithium.

В Millstone&Co подтвердили этот факт сделки, добавив, что, в соответствии с соглашением, инвестируют в капитал компании AUD 90 млн в течение 5 лет. По словам Михаила Жернова, управляющего партнера Millstone&Co, инвестиции будут направлены как на развитие действующего литиевого проекта European Lithium – Wolfsberg в Каринтии (Австрия), так и на будущие проекты в Украине.

Как отметил исполнительный директор European Lithium Тони Сейдж, его компания имеет надежду присоединения украинских месторождений к существующему Wolfsberg, что сделает EUR одним из главных добытчиков лития в Европе.

В свою очередь Жернов, отметил, что синергия опыта EUR и Millstone&Co позволит увеличить эффективность производства лития в Европе.

В European Lithium акцентировали, что на первом этапе австралийская компания должна подтвердить лицензии на украинские месторождения, а в дальнейшем провести разведку месторождений в соответствии с JORC на основе проверочных работ (двойное бурение). На эти цели понадобится минимум три года и 40 млн.

European Lithium (EUR: AU) - публичная компания котирующаяся на Австралийской фондовой бирже (ASX). Основной актив компании - месторождение лития в Австрии. Капитализация 196,320 млн AUD

Millstone&Co-частная инвестиционная компания, которая предоставляет клиентам финансовые и инвестиционные услуги. Компания имеет офисы в Варшаве, Кракове, Киеве и Дубае.

Автор: Григорий Бондарь