Отмечается, что решение принято под давлением санкций.

Спустя почти три года полномасштабной войны Российской Федерации против Украины и санкций французская сеть гипермаркетов "Ашан" все же покидает страну-агрессорку. Компания нашла двух покупателей, которым приглянулась российская "дочка".

Издание Le Figaro пишет, что расположенная на севере Франции розничная компания, принадлежащая семье Мюльезов, упорно отказывалась покидать Россию, на которую делала ставку в течение 20 лет. Официально, чтобы "не наказывать местных жителей", но на самом деле, потому что РФ была одним из ее будущих рынков, наряду с Китаем.

Как только стало ясно, что для Auchan работать становиться невозможно из-за 18 пакетов санкций, введенных ЕС, семья Мюльез решила уйти из России. Отмечается, что группа Auchan выбрала двух потенциальных покупателей.

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"В отличие от других европейских дистрибьюторов, которые менее осторожны, "Ашан" соблюдает санкции, введенные против России, в точности до буквы. Компания не инвестирует ни копейки. Это ставит ее в крайне невыгодное положение по сравнению с местными ритейлерами, которые принадлежат российским олигархам и которые не могут ничего сделать со своими деньгами, кроме как вложить их в свою компанию",- говорится в сообщении компании.

В то же время российские пропагандисты утверждают, что компания "Ашан" не уходит из России, а информация в СМИ всего лишь слухи.

Скандал с "Ашан" - сеть финансирует оккупантов

В январе "Ашан" уличили в финансировании российских оккупантов. Как стало известно из материалов журналистского расследования, работники российского офиса компании закупали военным продукты питания, спальники и даже сигареты. Эти поставки администрация российского "Ашана" проводила как "гуманитарную помощь" людям Донбасса.

Сама сеть все отрицает, в то же время отказывается уходить с российского рынка. НАПК внесло компанию в список спонсоров международного терроризма. На украинском рынке "Ашан" продолжает работать, однако из-за репутации французской "матери" и российской "сестры" существенно потерял в прибылях.

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