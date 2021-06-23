Киев в рейтинге самых дорогих для проживания иностранцев городов мира оказался на 106-м месте.

Столица Туркменистана Ашхабад заняла первое место в рейтинге самых дорогих для проживания иностранцев городов мира, потеснив Гонконг, который лидировал в прошлом году. Третье место занял Бейрут.

Этот рейтинг ежегодно составляет американская консалтинговая фирма Mercer в помощь компаниям и правительствам всего мира, чтобы им легче было понять, сколько платить сотрудникам в том или ином городе.

Читайте такжеВ Гонконге продали самую дорогую квартиру в АзииПри составлении рейтинга, охватившего 209 городов, компания учитывала множество параметров, включая стоимость жилья, транспорта и продуктов питания, а также провела оценку стоимости более 200 товаров и услуг.

Первая десятка рейтинга этого года:

1. Ашхабад

2. Гонконг

3. Бейрут

4. Токио

5. Цюрих

6. Шанхай

7. Сингапур

8. Женева

9. Пекин

10. Берн

Первые места в рейтинге поделили между собой в основном города в Швейцарии и на Дальнем Востоке. Большинство населенных пунктов в первой десятке - это деловые центры, где стремительный экономический рост привел к еще более стремительному росту стоимости жизни, передает Би-би-си.

Однако Ашхабад является скорее исключением из этого правила. Дело в том, что непомерно высокая стоимость жизни для иностранных работников в Ашхабаде связана скорее не с ростом благосостояния города и страны, а с тяжелейшим экономическим кризисом.

Столица Туркменистана целенаправленно шла к такому "успеху" и со второго места, занимаемого в прошлом году, благодаря стойкому росту инфляции, уверенно переместилась на верхнюю строчку рейтинга.

Несмотря на огромные запасы природного газа, Туркменистан с его авторитарным стилем правления никак не может преодолеть экономический кризис, который уже привел к обнищанию значительной части населения.

Экономика страны практически полностью зависит от газа, который экспортируется в Россию, однако резкое падение цен на природный газ в 2014 году привело к сильной инфляции и как результат - росту цен на продукты питания и многие предметы первой необходимости. "С 2016 года все сильнее стала ощущаться нехватка субсидированного продовольствия, люди вынуждены часами стоять в очередях, чтобы купить продукты по доступным ценам, но часто им приходится уходить с пустыми руками", - говорится в недавнем докладе правозащитной организации Human Rights Watch (HRW).

С началом пандемии экономические проблемы страны лишь усугубились, тем не менее, в мае президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов затеял программу расширения Ашхабада, пообещав сделать столицу "одним из самых процветающих городов в мире".

Иностранных энергетических гигантов сюда привлекают одни из самых больших в мире запасы природного газа. Чтобы получить к ним доступ, некоторые готовы следовать писаным и неписаным правилам ведения бизнеса в Туркменистане. Это означает, что их сотрудники вынуждены платить по высоким ценам практически за все - от аренды жилья до покупки продуктов питания.

Бейрут также стал еще одним экономико-географическим исключением. За год он совершил рывок с 45-го на 3-е место. Mercer списывает такой взлет столицы Ливана в рейтинге на политический хаос в стране и затяжной экономический спад. Пандемия коронавируса и мощнейший взрыв в порту Бейрута в прошлом году также сыграли свою роль, усугубив экономическое положение и вызвав новый виток инфляции.

Сразу три швейцарских города попали в первую десятку, подтвердив аксиому о том, что в Швейцарии все очень недешево. Цюрих продолжает прочно удерживать позиции финансового центра - если вы не банкир, все будет очень дорого.

Один из самых дорогих городов Китая, Шанхай, поднялся на одну строчку по сравнению с прошлым годом. Попала в десятку и китайская столица Пекин.

Островное государство-город Сингапур, известный своим процветающим финансовым сектором, занял седьмую строчку в рейтинге.

Попали в список и столицы бывших союзных республик: Киев - на 106-м месте, Рига - на 113-м, Таллинн - на 146-м месте.

На фоне снижения курса доллара по отношению к евро города Европы в целом выглядят более дорогими, чем города Нового Света. К примеру, Нью-Йорк вылетел из десятки, а Париж, напротив, поднялся с 50-го на 33-е место.

Список замыкают Тбилиси (207), Лусака (столица Замбии, 208) и Бишкек.

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Автор: Ирина Погорелая