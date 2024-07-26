По словам заместителя министра экономики Украины Владимира Кузьо, именно от готовности иностранного и украинского бизнеса инвестировать в производственный сектор зависит качество жизни наших граждан.

Антимонопольный комитет Украины объявил предварительные условия, при которых международная компания CRH, ведущий производитель строительных материалов, сможет приобрести два цементных завода итальянской Buzzi. Об этом АМКУ сообщает на своем сайте.

Речь идет о двух заводах "Волынь-цемент" и "Югцемент", которыми в Украине Buzzi владеет через дочернюю компанию "Дикергофф цемент Украина". Инвестор подал заявку на приобретение этих двух предприятий еще в сентябре 2023 года.

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25 июля Антимонопольный комитет опубликовал предложенные инвестором условия по приобретению заводов, которые имеют целью защитить интересы потребителей.

В частности, в течение 9 месяцев после приобретения предприятий, CRH должен передать 25-28% акций ЧАО "Дикергофф цемент Украина" третьей стороне.

Также компания обязуется информировать государственного регулятора о передаче доли активов, объемы произведенного цемента, его поставки на рынок и тому подобное.

При этом CRH сохраняет производственные мощности обоих предприятий, а также обеспечивает равные условия и рыночные цены для потребителей стройматериала. Кроме этого, компания также обязуется инвестировать в заводы, модернизировать производство, а также сохранить рабочие места, регулярно улучшая условия труда для сотрудников.

Как отмечает Галина Янченко, народный депутат и председатель Парламентской спецкомиссии по защите инвесторов, многомиллионные инвестиции международных компаний несмотря на войну - это залог поддержки партнеров и победы Украины.

"Не так давно я посещала цементный терминал CEMARK в Киевской области. Компания входит в состав группы CRH с ирландскими корнями. Несмотря на войну она не остановила строительство масштабного проекта в Киевской области, который стартовал еще в 2018 году. Уже в июне 2022-го года, фактически через месяц после деоккупации Киевщины, работы были восстановлены, а недавно предприятие заработало, и уже отгружает продукцию, очень важную для восстановления. Это логическое продолжение инвестиций в сотни миллионов долларов, которые уже вложены этим международным холдингом в Украину - от добычи известняка и переработки его в цемент до современных металлоконструкций", - отмечает Янченко.

По словам заместителя министра экономики Украины Владимира Кузьо, именно от готовности иностранного и украинского бизнеса инвестировать в производственный сектор зависит качество жизни наших граждан.

"Иностранные инвестиции в строительную отрасль Украины являются сверхважными сегодня, ведь они вместе со стратегией финансирования строительства жилья и промышленных мощностей опосредованно будут влиять на экономический рост. Следовательно, спрос на строительные материалы будет расти, украинские предприятия смогут модернизировать мощности, а украинцы смогут получить доступное жилье и рабочие места", - подчеркивает Кузьо.

Эксперты отмечают, что потенциальная сделка является важной для восстановления страны. Ведь цемент является ключевым строительным материалом и присутствие иностранного инвестора, готового вкладываться в развитие внутреннего производства уже сейчас, - залог избежания дефицита в пик восстановления.

Андрей Бойко, генеральный директор компании KREISEL, производящей в Украине сухие строительные смеси на основе цемента, комментирует:

"Как немецкая компания, мы на собственном опыте знаем, как сложно сейчас инвестировать, но это очень важно делать уже сегодня. Важно быть готовыми к тому моменту, когда начнется восстановление. Поэтому именно сейчас - идеальное время для модернизации и увеличения мощностей. Я очень приветствую международные инвестиции и я сторонник инвестиций именно в производство в Украине, в развитие так называемого "экономического национализма". Это означает, что компании, которые приходят в Украину, особенно если это международные компании, как наша, приносят новые технологии, новое качество, создают рабочие места".

По мнению Валерия Корбута, директора одного из крупнейших железобетонных заводов Украины "Хмельницкзализобетон", инвестиции очень важны в целом в любую отрасль, а в цементную - особенно.

"В Украине, к сожалению, есть заводы, которые не инвестируют в свои производственные мощности, работают по устаревшим технологиям и, соответственно, предлагают продукт более низкого качества, чем их более современные конкуренты. Мы сотрудничаем с компанией CRH, которая очень много инвестирует в свои заводы: Николаевцемент, Каменец-Подольский и Одесский цементные заводы. Для нашей компании цемент является ключевым материалом, поскольку мы строим много жилых, социальных, коммерческих объектов, а также фортификационные сооружения". - отметил Валерий Корбут.

Виктор Гушель, коммерческий директор компании-производителя бетона "Стройиндустрия-1", говорит: сегодня, когда инфраструктура Украины продолжает разрушаться в результате военных действий России, потребность и в бетоне, и в цементе растет. А когда начнется послевоенное восстановление, необходимость в этих материалах станет еще больше.

"Увеличивать производство цемента в Украине важно уже сегодня. И инвестировать в это также нужно именно сейчас. Когда международная компания CRH вкладывает средства в развитие украинского производства, это работает не только на перспективу для восстановления. Это в целом положительная тенденция для украинской экономики. Ведь весь цикл производства происходит внутри страны, мы не тратим валютные средства для импорта, генерируем налоги в государственный бюджет", - комментирует Гушель.

После сокращения из-за начала полномасштабного вторжения, в 2023 году производство цемента в Украине увеличилось и составило 7.4 млн тонн. Однако, как отмечает Павел Качур, председатель Ассоциации "Укрцемент", на пике восстановления Украине понадобится около 14 млн тонн продукции в год.

"Для этого нужно уже сейчас привлекать инвестиции и модернизировать украинские предприятия. Украина как государство должна сделать это своим приоритетом, ведь от нашей политики в этой сфере зависит все послевоенное восстановление", - подчеркивает Качур.

Группа CRH

CRH - международная группа компаний с главным офисом в Ирландии, один из крупнейших в мире производителей строительных решений и материалов. В Украине она работает под брендом CEMARK. С 1999 года компания инвестировала около 500 миллионов долларов в Украине. В частности, с начала полномасштабного вторжения CRH вложила 80 миллионов долларов, в том числе 34 миллиона в строительство цементного терминала в Киевской области. В 2022 году CRH сделала крупнейшее в Украине корпоративное пожертвование через ЮНИСЕФ в размере более 1 млн долларов.

Сейчас компания владеет тремя цементными заводами: "Николаевцемент", "Подольский цемент" и Одесский цементный завод. В 2023 году CRH подписала мандатное письмо с ЕБРР о совместном приобретении активов итальянской компании Buzzi в Украине.

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