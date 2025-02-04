Китай использует летающий робот, чтобы искать воду на южном полюсе Луны. По данным South China Morning Post (SCMP), китайская миссия "Чанъэ-7" в следующем году будет иметь "умный роботизированный летающий детектор" для исследования южного полюса Луны, пишет Interesting Engineering.
Такой робот должен будет проверить наличие и расположение водяного льда в постоянно затененных кратерах. Отмечается, что такая миссия начнется в 2026 году. Такое исследование является важным шагом в достижении цели Китая, а именно высадки людей на Луну до 2030 года.
Основной целью этого работа будет поиск и анализ водяного льда в постоянно затененных кратерах южного полюса Луны, ведь это важно для будущих лунных поселений, поскольку воду можно использовать для вопроса, производства кислорода и ракетного топлива.
"Миссия "Чанъэ-7" будет исследовать этот регион с помощью орбитального аппарата, посадочного модуля, лунохода и летающего детектора. Эти исследователи будут работать вместе, чтобы провести полное исследование региона", - подчеркнули в материале.
Участники миссии называют этот детектор "чрезвычайно умным", поскольку он спроектирован для различных движений, включая лазание, ползание, прыжки и полет на ракетной тяге.
"Ракетная силовая установка летающего детектора позволяет ему функционировать в вакууме Луны. Он будет оснащен топливными баками и двигателями для осуществления полетов. Эти особенности дают роботу возможность быстро взлетать и приземляться в различных сложных лунных локациях", - добавили в издании.
Кроме того, конструкция шестиногого летающего аппарата обеспечит безопасные посадки на крутых склонах. По данным SCMP, робот также может планировать траектории своих ног и совместное движение для навигации на Луне.
"Традиционные луноходы ограничены своими колесами и ограничены небольшим радиусом вокруг места посадки. Летающий детектор, однако, может прыгать на десятки километров, исследуя глубокие кратеры и затененные регионы, недоступные для его колесных аналогов", - подчеркнули в Interesting Engineering.
Отмечается, что после этой миссии Китай намерен запустить "Чанъэ-8" в 2028 году. Если эти миссии будут успешными, то страна запустит уже пилотируемые путешествия до 2030 года.
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