Компания "Агро Газ Трейдинг", поставщик газа по давальческому договору для Одесского припортового завода с лета 2019 года, опубликовала информацию о том, что за указанный временной отрезок ОПЗ произвел 1 млн тонн карбамида.

Продукция экспортируется в различные регионы мира, включая страны Северной Америки, ЕС, Азии, Африки.

Действующий договор на поставки газа между ОПЗ и АГТ рассчитан до конца 2020 года.

“Когда наша работа с Одесским припортовым заводом только начиналась, мы провозгласили амбициозные цели, касающиеся возврата ОПЗ статуса лидера химической отрасли Украины. По состоянию на сегодняшний день, перешагнув рубеж в 1 млн тонн произведенного карбамида, об этом можно говорить как о свершившемся факте. Тем не менее, мы не будем останавливаться на достигнутом, поскольку приобретенный опыт и наши возможности позволяют наращивать сотрудничество в интересах и “Агро Газ Трейдинг”, и ОПЗ, и отечественной промышленности в целом”, - отметил управляющий партнер “Агро Газ Трейдинг” Александр Горбуненко.

Ранее сообщалось, что Одесский припортовый завод установил рекорд по объемам производства и экспорта продукции за последние 5 лет. Партнер АГТ Владимир Колот отметил, что компания со своей стороны сделает все возможное для сохранения подобной динамики.

Отметим, ОПЗ пребывает в управлении Фонда государственного имущества Украины и входит в перечень объектов большой приватизации.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН