Госзакупки масок: у кого покупали и за сколько

С 1 по 15 апреля украинские предприятия закупили 5,7 миллиона масок на почти 80 миллионов гривень.

За первую половину апреля компании закупили через Prozorro 5,7 миллиона масок на почти 80 миллионов гривень, что больше, чем за три предыдущих месяца вместе.

Читайте такжеХроники коронавируса: из Украины пытались вывезти более 130 тысяч масок

Об этом сообщила пресс-служба Prozorro в Facebook.

"За первую половину апреля через Prozorro закупили больше масок чем за предыдущие три месяца. С 1 по 15 апреля заказчики приобрели 5,7 миллиона медицинских масок на 79 миллионов гривень. Всего с начала года через систему закупили 8,4 миллиона медицинских масок на более чем 106 миллионов гривень", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за первую половину апреля в системе состоялось 414 тендеров на покупку медицинских масок, в то время как в марте их было 284, в феврале - 76, а в январе - 30.

Средняя цена медицинских масок колебалась от 12 до 16,3 гривни. При этом по самой низкой цене (по 3 грн) в апреле нескольким заказчикам маски продавало ООО "Фирма "Технокомплекс". Дороже всего (по 27 гривень) маски обошлись Днепровскому городскому управлению делами от поставщика ООО "Электровектор".

"5 крупнейших закупок апреля - это 45% всех масок, закупленных за этот период - почти 2,5 миллиона штук на более 37 миллионов гривень", - отмечает пресс-служба.

В частности, Харьковская городская многопрофильная больница №17 приобрела 1 млн масок на 12,5 миллиона гривень у ООО "МК Медгруп".

Донецкая железная дорога купила 703 тысячи медицинских масок за 10,2 миллиона гривень у ЧП Волошин М.А.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Криворожского городского совета закупило 378 тысяч масок за 7,25 миллиона гривень у КП "Фармация", которое подчиняется городскому совету Кривого Рога.

Южно-Украинская АЭС закупила 200 тысяч медицинских масок на 4,1 миллиона гривень у ООО "Пилтекс".

Центральная поликлиника Министерства внутренних дел Украины приобрела 200 тысяч медицинских масок на 3,2 миллиона гривень у ООО "Беллависта ТОРГ".

"В то же время у нас пополнение в списке компаний, которые внезапно кардинально изменили сферу своей деятельности. Покровский горно-обогатительный комбинат перепрофилировался во время эпидемии на поставку масок. До карантина он был одним из крупнейших в мире производителей марганцевого концентрата", - отмечает пресс-служба Prozorro.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Украина потратила почти 1,5 миллиарда гривень на закупку средств и услуг для борьбы с коронавирусом в стране. Больше всего на закупки для борьбы с COVID-19 потратили в Киевской области - 427 миллионов гривень.

29 марта Кабинет министров облегчил процесс закупок товаров, работ и услуг, необходимых для преодоления коронавирусной болезни COVID-19. Теперь такие тендеры можно проводить в течение 1 дня.