Госзакупки масок: у кого покупали и за сколько
За первую половину апреля компании закупили через Prozorro 5,7 миллиона масок на почти 80 миллионов гривень, что больше, чем за три предыдущих месяца вместе.
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Об этом сообщила пресс-служба Prozorro в Facebook.
"За первую половину апреля через Prozorro закупили больше масок чем за предыдущие три месяца. С 1 по 15 апреля заказчики приобрели 5,7 миллиона медицинских масок на 79 миллионов гривень. Всего с начала года через систему закупили 8,4 миллиона медицинских масок на более чем 106 миллионов гривень", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за первую половину апреля в системе состоялось 414 тендеров на покупку медицинских масок, в то время как в марте их было 284, в феврале - 76, а в январе - 30.
Средняя цена медицинских масок колебалась от 12 до 16,3 гривни. При этом по самой низкой цене (по 3 грн) в апреле нескольким заказчикам маски продавало ООО "Фирма "Технокомплекс". Дороже всего (по 27 гривень) маски обошлись Днепровскому городскому управлению делами от поставщика ООО "Электровектор".
"5 крупнейших закупок апреля - это 45% всех масок, закупленных за этот период - почти 2,5 миллиона штук на более 37 миллионов гривень", - отмечает пресс-служба.
В частности, Харьковская городская многопрофильная больница №17 приобрела 1 млн масок на 12,5 миллиона гривень у ООО "МК Медгруп".
Донецкая железная дорога купила 703 тысячи медицинских масок за 10,2 миллиона гривень у ЧП Волошин М.А.
Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Криворожского городского совета закупило 378 тысяч масок за 7,25 миллиона гривень у КП "Фармация", которое подчиняется городскому совету Кривого Рога.
Южно-Украинская АЭС закупила 200 тысяч медицинских масок на 4,1 миллиона гривень у ООО "Пилтекс".
Центральная поликлиника Министерства внутренних дел Украины приобрела 200 тысяч медицинских масок на 3,2 миллиона гривень у ООО "Беллависта ТОРГ".
"В то же время у нас пополнение в списке компаний, которые внезапно кардинально изменили сферу своей деятельности. Покровский горно-обогатительный комбинат перепрофилировался во время эпидемии на поставку масок. До карантина он был одним из крупнейших в мире производителей марганцевого концентрата", - отмечает пресс-служба Prozorro.
Как сообщал УНИАН, по данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Украина потратила почти 1,5 миллиарда гривень на закупку средств и услуг для борьбы с коронавирусом в стране. Больше всего на закупки для борьбы с COVID-19 потратили в Киевской области - 427 миллионов гривень.
29 марта Кабинет министров облегчил процесс закупок товаров, работ и услуг, необходимых для преодоления коронавирусной болезни COVID-19. Теперь такие тендеры можно проводить в течение 1 дня.