Украина потратила на борьбу с COVID-19 почти 1,5 миллиарда гривень: топ-3 самых дорогих закупок

Больше всего на закупки для борьбы с COVID-19 потратили в Киевской области - 427 млн грн.

Украина потратила почти 1,5 млрд грн на закупку средств и услуг для борьбы с коронавирусом в стране.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"По состоянию на 13 апреля государственные структуры закупили товары и услуги для противодействия коронавирусу на сумму 1,47 млрд грн", - сказано в сообщении.

В частности, больше всего на закупки для борьбы с COVID-19 потратили в Киевской (427 млн грн), Одесской (153 млн грн), Львовской (128 млн грн), Днепропетровской (127 млн грн) и Запорожской областях (67 млн грн).

Меньше всего – в Черниговской (17 млн грн), Черновицкой (16 млн грн), Ивано-Франковской (13 млн грн), Кировоградской (8 млн грн) и Луганской (5 млн грн) областях.

Самые дорогие закупки осуществил Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева, закупив услугу обеспечения специализированным автотранспортом медучреждений на 74,5 млн грн.

Центр обслуживания подразделений Национальной полиции Украины закупил защитные костюмы на 69 млн грн, а также медицинские перчатки и маски на 61,4 млн грн. Центральный госпиталь МВД Украины закупил респираторы и изолирующие костюмы на 46 млн грн.

Днепропетровская облгосадминистрация закупила аппараты искусственной вентиляции легких на 35 млн грн.

Как сообщал УНИАН, 29 марта Кабинет министров облегчил процесс закупок товаров, работ и услуг, необходимых для преодоления коронавирусной болезни COVID-19. Теперь такие тендеры можно проводить в течение 1 дня.